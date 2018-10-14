2018台中爵士音樂節13日登場  葛萊美得主綻放爵士魅力

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）邁向第十六年的「台中爵士音樂節」昨（13）晚在市民廣場登場，現場湧進13萬名民眾共同聆聽爵士音樂魅力，今年活動吸引國內外爵士好手雲集，帶來精采演出，其中包含新科葛萊美得主國寶級鋼琴大師Pablo Ziegler。

台中市文化局表示，「台中爵士音樂節」自13日起至21日盛大登場，結合11月即將登場的花博盛事，以「花漾爵士 Blooming Jazz」為主題，包含台灣等14個國家的爵士好手帶來多樣風格的演出，共計51場次演出。

今年爵士音樂節眾星雲集，邀請美國當代最重要的低音提琴演奏大師、享譽國際的爵士教育家Rodney Whitaker、曾為美國前總統歐巴馬獻唱的Ashton Moore、2018新科葛萊美得主國寶級鋼琴大師Pablo Ziegler、被譽為「邁向葛萊美獎的敲磚石」的Eric Marienthal、最具創造力的跨領域音樂家Bernd Ruf，以及曾登上第一屆中國好聲音獲得評審認可的華人爵士樂手趙可Coco、擅長將經典老歌改編為爵士風格的趙可等音樂者，將為聽眾帶來朗朗上口的曲目。

邁向第十六年的「台中爵士音樂節」昨（13）晚在市民廣場登場，現場湧進13萬名民眾共同聆聽爵士音樂魅力。（台中市政府提供）

除主舞台表演活動外，今年爵士樂團比賽報名團數高達21團，為歷屆最高，更首度有國外團隊特地來台參賽，音樂節的國際表演者Ashton Moore、Eric Marienthal及Bernd Ruf，皆受邀擔任樂團比賽的評審，使這場比賽具有國際權威性，也讓國際級大師看見台中匯聚爵士樂好手的無窮潛力。

20日下午入圍決賽的隊伍將於草悟道小舞台進行決賽，前3名將在當晚進行演出，邀請民眾親臨現場感受新銳樂手的熱情魅力。

此外，展演舞台更擴及山城、海線、屯區等地，14日分別將在葫蘆墩文化中心及港區藝術中心辦理室內音樂會，活動前14天起及演出當天前1小時開放民眾索票，一人限索2張，索完為止。

爵士節活動期間將配合封閉館前路（公益路至英才路470巷），並於公益路（英才路至美村路）雙黃線設置管制區。提醒民眾事先上網了解交通管制，並多利用大眾運輸交通工具或綠色運具iBike前往。