歐洲經貿辦事處澄清：台人仍得免簽入境歐盟　ETIAS電子旅行許可並非簽證　

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）針對近日媒體報導有關「歐盟旅行資訊及許可系統」(ETIAS)相關問題 ，​歐洲經貿辦事處昨(13)日發布新聞稿指出：ETIAS電子旅行許可並非簽證， 台人仍得免簽入境歐盟，僅需事先上網登記以獲得電子許可， 最快將於2021年實施。

歐洲經貿辦事處表示，歐盟旅行資訊及許可系統(European Travel Information and Authorisation System, ETIAS) 的設置，是針對包括台灣的所有免申根簽證旅客，進行加強安全檢查的措 施。

ETIAS 旅行許可並非簽證。 來自免簽地區的旅客，僅需於入境申根區前先透過ETIAS取得電子 旅行許可，即可免簽入境。 ETIAS是一個快速且便利的電子系統，在95%的情況下， 申請者可於幾分鐘內獲得正面的回覆。

年齡介於18至70歲間的旅客，申請ETIAS旅行許可需支付手續 費7歐元。ETIAS旅行許可通過後，有效期限為三年， 期間可無限制次數入境申根地區， 惟仍需遵守免簽停留上限90天等相關䙿定。

此外，歐洲經貿辦事處也澄清，近日媒體引述的 ETIAS Visa for Europe 網站 (https://www. etiasvisa.com) 為私人機構，並非歐盟官方網站。

詳細資訊請參考歐盟執委會網頁的ETIAS問答：

http:// europa.eu/rapid/press-release_ MEMO-18-4362_en.htm