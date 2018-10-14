歐洲經貿辦事處澄清：台人仍得免簽入境歐盟　ETIAS電子旅行許可並非簽證　

圖為荷蘭阿姆斯特丹 (美聯社檔案照片)
（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）針對近日媒體報導有關「歐盟旅行資訊及許可系統」(ETIAS)相關問題 ，歐洲經貿辦事處昨(13)日發布新聞稿指出：ETIAS電子旅行許可並非簽證，台人仍得免簽入境歐盟，僅需事先上網登記以獲得電子許可，最快將於2021年實施。
歐洲經貿辦事處表示，歐盟旅行資訊及許可系統(European Travel Information and Authorisation System, ETIAS) 的設置，是針對包括台灣的所有免申根簽證旅客，進行加強安全檢查的措施。
ETIAS 旅行許可並非簽證。來自免簽地區的旅客，僅需於入境申根區前先透過ETIAS取得電子旅行許可，即可免簽入境。ETIAS是一個快速且便利的電子系統，在95%的情況下，申請者可於幾分鐘內獲得正面的回覆。
年齡介於18至70歲間的旅客，申請ETIAS旅行許可需支付手續費7歐元。ETIAS旅行許可通過後，有效期限為三年，期間可無限制次數入境申根地區，惟仍需遵守免簽停留上限90天等相關䙿定。
此外，歐洲經貿辦事處也澄清，近日媒體引述的 ETIAS Visa for Europe 網站 (https://www.etiasvisa.com) 為私人機構，並非歐盟官方網站。
詳細資訊請參考歐盟執委會網頁的ETIAS問答：
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-4362_en.htm