隱身檜町巷弄的文青處所　嘉市首間藝文咖啡館揭幕

(台灣英文新聞/朱明珠 台北報導)說到嘉義，大家都會想到火雞肉飯和阿里山，其實近年來不少年輕人將洋溢日式懷舊氣氛的巷弄、老屋改建成特色空間，不只網美駐足，巷弄文青風格也吸引許多觀光客慕名前來。其中首家結合藝文與咖啡的文青咖啡廳「Evie's Café 伊米咖啡」，昨（13）日於嘉義市北門驛車站旁開幕。

坐落在百年日式北門驛舊車站旁的「Evie's Café伊米咖啡」，磚紅建築外觀相當醒目，大面落地窗，別具新舊合璧風味；店內有專供藝文工作者展演的空間，店外也有可供街頭表演、拍照打卡的活動舞台區，結合鄰近檜意森活村、北門驛及沉睡森林，可望成為城市文青新地標。

開幕期間展出攝影家吳建鋒及吳彥呈作品，未來也將舉辦咖啡相關講座、教學、分享會、展覽等藝文活動，交流不同層面的美好與幸福。

「Evie's Café伊米咖啡」主打單品咖啡，使用在地阿里山區青農的咖啡豆、茶葉，是從在地產地到餐桌的最佳實踐。（嘉義市工商發展投資策進會）

青創業主江宛珍，曾赴美攻讀研究所，陸續在美國、中國、台北工作，6年來在咖啡烘豆、萃取、品嚐等專業領域鑽研，擁有美國咖啡協會頒發「咖啡品質鑑定師證書Q-Grader」，曾獲TISCA全國手沖咖啡競賽季軍，也曾擔任咖啡相關評鑑比賽評審。

「Evie's Café伊米咖啡」主打單品咖啡，使用在地阿里山區青農的咖啡豆、茶葉，是從在地產地到餐桌的最佳實踐。咖啡豆全由江宛珍親自烘焙，從單品咖啡組合可喝到同一款咖啡冰飲與熱飲的不同風味。

「Evi e's Café伊米咖啡」2017年開始加入「 嘉義市咖啡甜點茶產業整合發展計畫」，該計畫由嘉義市政府工商發展投資策進會推動「嘉義市咖啡甜點與茶產業整合發展計畫」，透過產業輔導、文創加值、觀光行銷、媒體推廣等，協助在地業者運用政府資源，打造嘉義市甜蜜品牌。