〈財經主筆室〉台股1011股災非戰之罪　反向尋找利基點

受國際因素干擾影響，台股這波從高點重挫1311點，跌幅最高達11.86%，台幣匯率日前也曾單日重貶1.37角，股匯市雙殺讓台灣投資人嚇到不知所措，所幸周五股匯雙市均出現強力反彈，暫時鬆了一口氣。雖然看似終於擺脫慘跌風暴，但目前仍如驚弓之鳥，股匯短期再出現震盪格局難免。

每次逢台股大跌，總有要求國安基金進場護盤聲浪，其實求人不如求己，不如自己花時間作功課，趁此時機仔細慎選具反彈利多題材個股進行投資，也許還能為自己在年底賺個紅包。

台股是淺碟型市場，特別容易受消息面影響激烈反應。上周四（11日）收盤跌660點，創史上最大單日跌點收9806.11點，終止史上最長萬點行情，盤中最低點9740.76點，與下跌前11051.8點跌掉1311點，跌幅達近12%，外資賣超達301.6億元亦創史上第十大賣超，被投資人視為股災。

股匯市走勢向來很難脫勾，當天台幣匯率重貶1.37角。所幸上周五「豬羊變色」亞股全面反彈激勵，台股同步出現大漲239點，台幣匯率單日也強勢反彈升值1.95角，美股周五也在美企業財報樂觀拉抬下，終於擺脫兩天暴跌5%風暴，道瓊工業指數終場漲升239.7點，台股與國際股市同步表現，從好的地方來看，最近台股漲跌幾乎與國際股市同步，只能說台灣愈來愈國際化，投資環境很難擺脫國際局勢變化，投資人心臟要綁好安全帶。

既然台股最近重挫顯是非戰之罪，反向來看在國內基本面沒有明顯變化下，就得從中找到利基點才有勝算，以台幣匯率影響來看，周五雖然強勢反彈創逾10個月最大單日升值金額，但僅終結連8個交易日收黑，讓10月以來貶值金額縮小到3.59角，波段貶幅縮至1.16%，但台幣兌美元匯率短線仍處貶值。 據外資法人分析，新台幣兌美元匯率每貶值1%，就會推升整體台股企業獲利約2%，挹注科技業獲利更可達3%。

雖台幣貶值對股市表現比較不利，但對電子、紡織、製鞋、工具機、精密機械等產業卻屬於利多，雖然國際交易多元化，美元不再是商品交易唯一選擇，卻仍占大多數，尤以台股上市櫃企業多以出口為導向，大都以持有美元為主，新台幣走勢變化就會連帶影響財報數字，貶值受惠股有機會成為短線台股跌深反彈多頭急先鋒。

美國企業財報拉開序幕，在預期第3季平均獲利將強勁增長19％，包括花旗與摩根大通分別發布財報，結果獲利成長均超出市場預期，許多分析師依舊看好美股後市，認為近期美股大跌只是牛市回檔修正，短線國際利空陰霾明顯會漸漸散去，國內九合一大選又僅僅只剩下月餘，市場預期為不影響選情，執政黨必定會積極力求股匯市的穩定，財經部門政策面明顯會偏多操作，況且時序又邁入企業年底作帳行情旺季，台股若出現跌深反彈走勢，具利多題材股將是反彈先機股，此時慎選投資標的才能從股市中致勝。