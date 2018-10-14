結合高階酒店招募人才   移民署誓言給新住民五星級服務

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為助新住民朋友善用母語優勢，移民署結合台北文華東方酒店舉辦「家庭教育暨人才招募活動」，為不同職等同仁提供多元教育訓練，當天活動吸引31位新住民參加，更有來自越南的留學生表示，希望透過在台北文華東方酒店實習，進而轉調回越南國內成為正職人員。

台北文華東方酒店人力資源部總監陳添棣(Timothy Chan)指出，酒店內有許多來自日本、泰國及義大利等不同國籍員工，其中有些也是新住民，像來自印尼的科曼，就被票選為優秀員工。

一位來自中國的新住民來台十多年，是台北文華東方的洗衣房的小組長。她表示自己從什麼都不懂的小菜鳥，到目前認識五百多種專業洗衣藥劑，傳統印象洗衣店都有化學味道，但在這裡上班，排氣通風及安全措施都很完善，沒有怪味道，職場很安心。

參訪的人員中有三位來自越南的留學生，她們得知胡志明市文華東方酒店預定2020年落成開張，她們馬上參加面試，希望明後年畢業後，就可申請轉調回越南，可望直接轉正職，真的不虛此行。

移民署台北市服務站主任黃齡玉表示，新住民姐妹們礙於語言及文化差異，可能求職不易，服務站搭橋的目的，就是協助排除他們進入市場的障礙，也希望藉由此類活動拋磚引玉，帶動更多優良企業跟進，協助新住民更快融入台灣社會。