公費流感疫苗15日開打 醫療院所優先供應

公費流感疫苗明天開打，今年準備600萬劑，群體保護力達25%。但今年因疫苗病毒培養不易，供貨較為吃緊，符合公費資格民眾要打疫苗，先選醫療院所接種。

流感和一般感冒不同，是由流感病毒引起的急性呼吸道感染傳染病。在台灣，主要流行為A型及B型流感病毒，其中A型以H1N1及H3N2兩亞型為主。

今年公費三價流感疫苗株依世界衛生組織建議為H1N1密西根株（與2017年一致）、H3N2為新加坡株（取代2017年的香港株）、B型為維多利亞株系列的克羅拉多株（取代2017年的布里斯本株）。

今年公費流感接種計畫時程調整為「校園以外對象，10月15日開打，校園11月1日開打」。疫苗供貨以醫療院所為優先，社區接種站則衛生局會視疫苗到貨量調配陸續設置。

衛生福利部疾病管制署副署長莊人祥今天受訪表示，今年公費流感疫苗在10月15日開打，延遲的原因與疫苗株組成改變有關，因病毒株培養比預期慢，導致疫苗生產時程比往年延後約1個月，也影響交貨時程。

莊人祥指出，台灣的流感流行一般於11月開始，疫情會緩慢上升，到隔年農曆春節前後達到高峰，3月後逐漸下降。今年雖延後開打，但接種後2週就會產生保護力，且可讓保護力延續到隔年2、3月的流行期，不會影響民眾對抗流感的免疫力。

根據疾管署今年印製的「讓我保護你107年度流感防治問答集」資料，大部分感染流感患者多屬輕症，約1週會痊癒，但少數患者，如老年人、幼兒、患有心肺腎臟及代謝性疾病、貧血、或免疫功能不全者等高風險群，可能會出現嚴重併發症，包括肺炎、腦炎、心肌炎、或其他嚴重神經系統疾病，甚至死亡，不可輕忽。

莊人祥表示，施打流感疫苗除可降低感染流感風險，若不幸仍得到流感，也可降低重症機率。若今年流行的病毒株與疫苗不符，根據國際文獻，當疫苗吻合時，保護力約為4到7成；疫苗若不吻合，保護力平均也有3到5成，「民眾不會白打」。

今年公費流感接種對象包含50歲以上成人、孕婦及6個月內嬰兒的父母、滿6個月以上至國小入學前幼兒、安養、養護、長期照顧等機構對象、幼兒園托育人員及托育機構專業人員、具有潛在疾病者，包括高風險慢性病人（BMI≧30）、罕見疾病患者及重大傷病患者、國小、國中、高中、高職、五專一至三年級學生、少年矯正學校及輔育院學生，及屬「中途學校-在園教育」性質的兒童及少年安置（教養）機構學生。