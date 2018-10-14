高雄鐵路地下化首班進站 旅客見證歷史性一刻

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）高雄鐵路地下化經漏夜完成鐵道切換作業後，今（14）日清晨首班列車疑因送電問題延誤超過30分鐘進高雄站，月台上的旅客及鐵道迷紛拿起相機及手機搶拍列車進站畫面，見證歷史性一刻。

中央社報導，不少鐵道迷昨（13）日深夜在高雄車站臨時站送別最後一班平面列車駛離高雄臨時站後，一早到高雄新站守候鐵路地下化後首班進站列車，與搭乘這班列車旅客一起在月台期盼這個歷史時刻。

原訂清晨6時3分從高雄發車的6188列次開往花蓮的自強號雖延誤到站，列車鳴笛進站時，在月台守候多時的鐵道迷及旅客紛拿起手機及相機記錄列車進站的歷史時刻。

配合高雄鐵路地下化，台鐵在13日晚上切換軌道，14日起地下化行駛。13日晚上有數百名鐵道迷到高雄車站臨時站做最後巡禮，拍照記錄這歷史時刻。（中央社）

配合高雄鐵路地下化，台鐵在高雄臨時站舉辦「再見！高雄臨時站」晚會，吸引數百名鐵道迷熱情參與。民眾忙著拍照、打卡，記錄高雄臨時車站、月台的景物，還有一整列排隊等著在留言板寫下與高雄車站情感的民眾。

13日晚上的高雄車站臨時站有別於過去越晚人煙稀少的景象，湧入一波波的人潮，多位擔任過台鐵高雄臨時站的站長也一起加入惜別晚會的行列。

「謝謝陪我走過青春歲月」、「高雄車站再會啦」，民眾用簡短的字句道出與高雄車站的情感，同時也用行動見證最後一班行駛於高雄車站臨時站台鐵列車，等凌晨完成地面、地下軌道的切換後，14日起市區的台鐵將地下化行駛。

10時27分，七堵南下開往潮州的列車是台鐵行駛高雄市市區平面段的末班車，有人選擇上車，也有人在月台拍照記錄百年鐵道風光；月台上盡是民眾握著相機、手機拍照的畫面。

當列車電動門緩緩關上，台鐵高雄臨時站也要走入歷史了，結束自2002年3月至今，長達16年的服務。

高雄車站臨時站歷任站長13日晚上到月台揮別末班車並向乘客說再見。（中央社）