出席封聖典禮前夕 陳建仁：天佑台灣民主自由

副總統陳建仁14日將參加先教宗保祿六世的封聖大典，他13日晚致詞時再度向駐外人員打氣，感謝他們的辛勞，希望天佑台灣，讓世界看見台灣的民主、自由、法治。

駐教廷大使李世明致詞時說，耶穌門徒彼德當初遭迫害離開羅馬，半途耶穌顯現，讓他決定重回羅馬為信仰而戰，這個故事常拿被來解釋，當人遇到困難時，長上的啟發和鼓勵將給大家帶來無限的勇氣。

李世明表示，陳副總統此時訪問教廷，給予同仁無比的勇氣，為了台灣他們會努力戰勝困難，讓民主台灣照亮世界，直到永恆。

陳建仁夫婦13日晚間舉行公宴，邀請曾來台奉獻的神父修女及當地僑領。他表示明天將封聖的保祿六世，和台灣關係密切，在位的15年期間，不只將教廷派駐中華民國的外交單位正式升格為大使館，也把當時擔任輔大校長的于斌，名列晉升樞機主教的第一位。

陳建仁說，根據今晚在座江國雄教授的鉅著，保祿六世雖然一方面積極與中國對話，一方面也積極提升台灣的關係。

陳建仁表示，教宗方濟各和保祿六世一樣，堅信可用善意談判解決問題，因此教廷與中國簽署了臨時性的主教任命協議，但教廷強調這是為了天主教在中國的牧靈福傳，不涉外交性質，外界不必過度解讀、憂慮。

陳建仁強調，台灣與教廷有很多共同價值，像是民主人權、宗教自由等，未來將持續深化關係，他並邀請大家舉杯祝賀教宗和蔡總統政躬康泰。

多位僑胞得知陳建仁出訪教廷，特別從外地前來表達支持。台南以琳之家負責人田春生夫婦從台灣趕來，兩位女兒也自美國飛抵羅馬，在晚宴擔綱音樂演出。

主修長笛的田以柔表示，她出發前碰到颶風，機場關閉，開了3小時車到其他城市搭機總算趕上，專攻聲樂的田以安則是碰到班機取消，設法換班機才能抵達，雖然過程一波三折，但能夠在這樣重要的場合盡一份心力，她們都覺得很有意義。