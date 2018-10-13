全球最大單一屋頂劇院高雄啓用！蔡英文：衛武營象徵文化平權、空間解嚴

（台灣英文新聞／藝文組綜合報導）全世界最大單一屋頂劇院「衛武營國家藝術文化中心」今（13）日下午正式啟用，81檔開幕季表演節目將陸續推出。總統蔡英文在下午啓用典禮上表示，原本是軍事用地的衛武營，蛻變為國家藝術文化中心，不僅代表著大家期待的空間解嚴，更代表著政府對文化平權的努力，南部觀眾不必再到中、北部就能欣賞到世界一流的藝文演出。

衛武營國家藝術文化中心占地9.9公頃，場館占地3.3公頃，為全球最大單一屋頂劇院，地點高雄捷運衛武營站6號出口。場館由荷蘭麥肯諾建築師事務所創辦人法蘭馨•侯班，以衛武營都會公園內的榕樹群為發想設計，而從規劃到完工，衛武營的興建一共經歷了三位總統，長達15年的時間。

開幕日安排三段節目，包括啟用典禮、臺灣唯一葡萄園式音樂廳首場正式表演《揭幕－璀璨閃耀》開幕音樂會、晚上《眾人的派對》。

總統蔡英文、總統府祕書長陳菊、文化部部長鄭麗君等許多海內外貴賓，今天都出席見證此世界一流的藝術展演空間的啓用。

總統蔡英文致詞時表示，衛武營的落成對整個臺灣來說，有三個非常重要的意義。第一，這是高雄的衛武營，也是南方建設經驗的重要展現。這15年來，衛武營國家藝術文化中心即使曾經延宕，但在文化部鄭麗君部長及藝文界人士努力下，才終於順利地將衛武營今天的面貌呈現給國人。它也代表政府對於區域均衡、文化平權的努力，讓南部民眾不用大老遠跑到臺北，就能享受世界一流的藝術展演，這就是文化平權的意義。

總統接著指出，衛武營也是臺灣空間解嚴最好的歷史寫照，這是一個空間民主化的議題。衛武營曾經是戒備森嚴的軍事用地，經過民間團體二十多年的努力，組成「衛武營促進會」，不斷的說服和爭取才促成。臺灣這塊土地上，處處充滿對威權不斷抵抗、折衷協調的痕跡。透過很多先人的努力、空間的民主化，才成為今天我們共享的果實。

總統提到，這幾年，臺灣的藝術家在國際舞台上展現的實力，大家有目共睹，國家在北、中、南的藝術場館建設，也投入了相應的資源。衛武營的開幕也代表臺灣國家表演藝術中心的最後一塊拼圖終於完成。現在高雄捷運橘線上，除了衛武營，還有高雄海洋文化及流行音樂中心、大東文化藝術中心以及駁二特區。高雄的藝術文化廊道已經正式成形。未來的高雄不會只是工業大城，更會是南部文化藝術的重鎮。

（圖片來源：中央社）