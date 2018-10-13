高雄衛武營開幕季活動滿檔   柏林愛樂11月登場

（中央社記者鄭景雯、汪宜儒高雄13日電）衛武營藝術文化中心今天開幕，推出81檔開幕季節目，至2019年1月止，集結國內外103個團隊、超過155場演出，包括德國柏林愛樂、巴伐利亞廣播交響樂團等輪番上演。

衛武營藝術文化中心今天開幕，即日至2019年1月也推出開幕季演出，共計有81檔、超過155場演出，匯集國內外103個團隊在高雄輪番獻藝。

首先在14日登場的「管風琴天后伊維塔．艾普卡娜獨奏會」，由全球火紅管風琴家伊維塔．艾普卡娜(Iveta Apkalna)為亞洲最大管風琴首次發聲。衛武營音樂廳擁有全亞洲最大的9085支管風琴，在艾普卡娜的演奏中，可以聆聽到管風琴激昂如雷霆萬鈞的磅礡，優雅如低語呢喃的美妙音韻。

開幕季節目中，同時也展現了在地創意能量，像是10月20、21日登場的衛武營自製大戲「相思唱歌仔」，由楊秀卿、呂雪鳳、明華園天字戲劇團、春美歌劇團、秀琴歌劇團、薪傳歌仔戲劇團等傳統表演工作者主演，共同回顧歌仔戲由野台進入內台，一路跨越廣播、電影、電視等不同媒體，如今又進入精緻劇場的發展歷程，也演繹名伶世家如戲人生的故事。

另外也把國際團隊帶到高雄。11月14日，當代當紅指揮家杜達美率領柏林愛樂首次在衛武營演出，觀眾可在葡萄園式音樂廳內，聽到「伯恩斯坦：管弦樂嬉遊曲」、「馬勒：升C小調第五號交響曲」等曲目；11月15日，楊頌斯與巴伐利亞廣播交響樂團首登高雄，帶來浪漫派後期作曲家德弗札克「第七號交響曲」，與理察‧史特勞斯「英雄的生涯」兩首重量級經典曲目。

11月24、25日由高雄市政府文化局、財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會歷經5年焠鍊打造成的時代舞台劇「簡吉奏鳴曲」鈃場，第15屆國家文藝獎得主李小平執導、資深編導周慧玲編劇、金曲獎最佳作曲人李哲藝操刀曲樂。劇中的時空橫跨台灣40年，講述日治時期的農民運動家簡吉腳踩鐵馬組織全台最大陳抗團體「台灣農民組合」，串聯超過兩萬農民，反抗擁權者的壓迫的熱血故事。

12月7日、8日「雲門舞集45週年林懷民舞作精選」在歌劇院演出；2019年1月1日將在戶外劇場舉行「2019維也納新年音樂會全球衛星直播」，開幕季活動滿檔，提供南台灣多元藝術文化饗宴。（編輯：吳協昌）1071013