台北福華愛搗蛋 推萬聖節創意餐飲

一年一度的萬聖節隨著10月底的到來，您已經想好今年要準備甚麼樣的搞怪打扮嗎？驚喜搞怪的萬聖節即將到來，台北福華大飯店同時也推出萬聖嘉年華「Happy Halloween」創意餐飲系列，於10/22-10/31穿著萬聖節裝扮至花園大道消費即享85折優惠或在粉絲專頁打卡拍照可享免一成服務費；麗香苑則特別打造出「昏黃煉獄燉飯」，七賢吧提供萬聖節「巫毒魔術」、「吸血鬼之吻」調酒。嘉年華各式餐點、飲料，都以萬聖節為基調，光是命名就引人想像，利用南瓜、造型面具等素材，將館內裝飾得別具鬼怪氣氛，營造出萬聖節恐怖中又帶著俏皮、惡作劇的氣氛。

花園大道、彩虹座和麗香苑恐怖自助餐檯上也備有主廚發揮創意設計的多款驚喜甜點包括了「鬼手指餅乾」、「南瓜派」、「南瓜布丁」、「南瓜乳酪」。「鬼手指餅乾」極適合萬聖節惡作劇，驚嚇指數百分百，但吃起來餅香濃郁口感絲毫不含糊。；「南瓜焦糖慕絲塔」則是發揮巧思選用法式塔皮，以日本栗子南瓜內餡為主，滿滿南瓜香氣帶來不同層次芳香口感，而麗香苑「昏黃煉獄燉飯」端上桌時，亮黃香料搭配紅汁醬料，不禁令人猜想到底是什麼食材做成的，一嚐驚豔，就曉得主廚創意使用薑黃咖哩於燉飯、蕃茄海鮮醬不含糊，一口吃到滿滿海味，烹調出搞怪吸睛的特色餐點。

除了萬聖大餐外，也可以到七賢吧試試創意萬聖節調酒，10/15-10/31提供兩款萬聖節限定的趣味調酒「巫毒魔術」($320+10%)以及「吸血鬼之吻」($320+10%)，「巫毒魔術」以伏特加與黑兒茶調和再將香橙甜酒與柳丁汁充分融，口感層次明顯，為偏烈微帶果香的創意調酒，橘黃色的色調完美呈現萬聖節的神祕氛圍；「吸血鬼之吻」以覆盆子伏特加為基底，加入草莓甜酒及蔓越莓汁，入口撫過舌尖，衝向味蕾，帶來難以言喻的酸甜滋味。

此外點心坊也推出南瓜糕點「聖德諾烈Le Saint-Honore」與「南瓜布丁」，香濃南瓜交織出甜點新層次，為萬聖節增添食趣，讓闔家歡樂渡過難忘的萬聖佳節！。預訂專線：02 2700 2323轉各餐廳