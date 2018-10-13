游牧森林音樂祭　重量級魏如昀、茄子蛋接力開唱

（台灣英文新聞/劉怡均 埔里採訪報導）為期2天的游牧森林音樂祭已於今（13）日正式展開！首日邀請到重量級嘉賓魏如萱，茄子蛋，草東沒有派對等，於南投暨南大學熱情接力開唱。



游牧森林音樂祭於暨大開始，將於明日結束（圖：台灣英文新聞/Lyla）

有備而來！位於埔里的國立暨南大學，青青草地上佈滿著五顏六色的露營帳篷，好不熱鬧！愜意的大人小孩在美食攤位前大排長龍，如糯米糕、酸梅湯、手沖咖啡等，而喜愛文創風格小物的文青也逛得直呼，腿好酸！

今年，游牧森林音樂祭已邁入第二屆，由Volvo贊助，主辦單位表示，去年參與人數為2,000人，今年則吸引逾萬人參加，除了知名歌手於森林舞台，天際舞台接力開唱外，現場另規劃熱氣球天際繫流表演、雜耍特技、闖關遊戲等活動。

有森林系美聲之稱的「魏如昀」，首日站台力挺，許久沒有現身的她，演唱多首代表作，包含「美的你」、「秋香」、「聽見下雨的聲音」，沐浴在溫暖陽光下的歌迷聽得如癡如醉。

此次，魏如昀也翻唱美國搖滾經典「皇后樂團」（Queen）的曲目「We will rock you」，替即將於11月上映的「波希米亞狂想曲」（Bohemian Rhapsody）電影宣傳。

「波希米亞狂想曲」為皇后樂團的音樂傳記電影，由福斯電影打造，擔任宣傳大使的魏如昀表示，哪怕你不懂搖滾，不懂創作；但只要你是喜歡音樂的人，都能夠輕易被它所感動，電影將於11月9日全台上映。

首日的下半場，由茄子蛋、草東沒有派對、拖拉庫等，將現場氣氛帶到最高點，除此之外，緊張刺激的戶外咖啡大賽也吸引職人共襄盛舉，其他各式各樣的精彩表演也逗樂現場所有人，包含花式雜耍兄弟、夜間光雕秀、手作教學工作坊等，活動將於明日結束，更多詳情請洽官網及臉書查詢。



酸梅湯吸引人潮（圖：台灣英文新聞/Lyla）



VOLVO闖關漫遊活動（圖：台灣英文新聞/Lyla）



戶外咖啡大賽（圖/游牧森林音樂祭）