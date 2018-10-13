(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)我們近日多次報導，馬來西亞、緬甸、以及巴基斯坦等亞洲國家，開始意識到中國一帶一路投資計劃的危險，而決定取消或縮小建設規模。法國媒體報導，這樣的聲音，在非洲大陸南方的肯亞，也開始浮現。

法國《世界報》報導，最近在肯亞首都奈洛比，下至計程車司機，上到到國際型組織，都在擔憂國家債台高築問題。

報導介紹，在現任總統烏胡魯·甘耶達（Uhuru Kenyatta）在2013年上任時，該國債務只有1兆8000億肯亞先令，大約等於新台幣5528億元，但在今日，這個數字膨脹到5兆先令，也就是1兆5356億新台幣，並預計在甘耶達2022年卸任時，進一步上升至7兆先令，相當於2兆1498億新台幣，相當驚人。

肯亞總統烏胡魯·甘耶達（Uhuru Kenyatta）（左）和川普（美聯社）

報導表示，雖然肯亞的GDP成長率並不低：每年大約5%到6%，但目前該國債務佔GDP的比率，已經來到58%。

《世界報》介紹，肯亞之所以會債台高築，主要是因為該國實施去中央化，以及公共建設投資計劃「2030願景」（Vision 2030）。這種大型公共投資計劃，中國當然不會缺席。根據舉例，中國對「2030願景」中的一項鐵路計劃，投資了32億美元。

報導説明，中國對非洲地區的影響愈來愈大，且親眼目睹周邊國家被無法維持的債務淹沒，讓肯亞民衆相當緊張，甚至還流傳尚比亞電力公司，已遭到中國控制的假消息。

肯亞首都奈洛比（維基百科）

《世界報》引述一位學者説法，表示中國之所以會令肯亞社會不安，是因為他們「新殖民主義」以及「種族主義」的行徑，例如前一陣子狂妄將肯亞民衆及總統，通通當成「猴子」的中國人，遭到驅逐出境時，全國報紙莫不以頭版大幅報導。

根據報導，另一位學者則表示，中國債務最大的問題，在於其透明性。他解釋，中國投資項目成本，都非常昂貴，讓人不禁懷疑，背後是否有貪污情形。

但似乎還是有人保持較樂觀態度。《世界報》介紹，包含肯亞財政部長在内的多人都認為，該國目前償債能力，仍如過往般良好，因此肯亞目前需要做的，是趕快增加國家財政收入，來清償債務，及融通政府支出。

不過，報導警告，由於肯亞政府貪污曾出不窮，導致民衆失去對政府的信任，因此該國政府恐怕難以如願增稅。

一帶一路債務陷阱侵蝕非洲 肯亞債台高築民衆恐慌