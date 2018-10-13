逃至斯里蘭卡  馬爾地夫選委會：政治脅迫

(台灣英文新聞/李宛諭 綜合外電報導) 馬爾地夫於上（9）月舉行總統大選，強人雅門（Abdulla Yameen）兵敗如山倒，但他質疑選舉結果，並對最高法院提出選舉無效訴訟。近日，四名馬爾地夫選舉委員會成員逃至斯里蘭卡，其中二人指出，他們受到政治威脅與恐懼。

雅門於今年二月間宣布全國進入「緊急狀態」（State of Emergency），馬爾地夫而後陷入政情動盪。雅門以鐵腕治國，他的主要對手若非身繫囹圄，便是流亡海外。

大選結束後，反對者就試圖在11月17日雅門任期屆滿前，和平、順利移交政權。然而，四名馬爾地夫選委會成員於近期逃跑，其中三人如今正在斯里蘭卡首都可倫坡。「因為受威脅，所以我們離開。」其中一名委員今天接受《路透社》報導時，匿名表示。

然而，雅門所屬的馬爾地夫進步黨（Progressive Party of Maldives）反駁這項指控。進步黨秘書長夏利夫（Hussain Shareef）認為，日前有關操縱選票的音檔流出，引起眾怒，而這些委員只是拒絕釐清真相，才會選擇逃跑。

最高法院是否審理「選舉無效訴訟」，將於明天揭曉。進步黨認為，選委會的指控非常「荒謬」，其目的只是為了轉移民眾對審案的注意力。