想升遷不碰壁、老闆愛死你！？ 這11種撇步請牢記！

（台灣英文新聞／ 蔣佩庭 綜合外電報導）我們一生可能會換很多的工作，但唯一不變的是─我們都想要獲得上司的賞識，所以讓他們看到你的價值就很重要！因此，商業新聞媒體《Business Insider》整理出了11個小技巧，讓你在無形之中成為老闆心裡那位「不能失去」的頂級員工！

1.你解決問題的能力！

在戴爾‧卡內基《如何停止憂慮開創人生》一書中提到，當時，美國6大出版社之一的「賽門舒斯特出版社」董事長里昂．施姆金（Leon Shimkin）設計了一種提高開會效率的方法─開會時只能報告「已嘗試」解決卻無法解決的問題。

因此，你不妨用「解決問題」的能力，來加深老闆對你的印象。例如：在會議開始「前」著手眼前問題─這會幫助你在會議中不天馬行空亂提問，而是只提出「已絞盡腦汁思考，現階段卻無法解決」的困難，讓開會可以簡短又有效率。

2.你究竟能帶來多大的價值？

如果你期待在職場上可以有更好的薪資待遇，你需要思考如何讓公司「不能沒有你」，彰顯你的價值，也就是說你需要讓資方相信，你的存在可以為他與公司帶來最關鍵且正向的幫助。

3.與資方有一致的溝通方式！

如果你想要老闆更喜歡你，你可以盡早了解他們與下屬溝通的習慣。例如：他們說話的態度、喜歡用郵件還是當面溝通、你應該要多久回報一次你的進度…等。

4.別害羞，有疑問請大方地請教你的老闆！

哈佛商學院研究指出，徵求建議不會讓你看起來很愚蠢，相反地會讓你看起來更有能力。

除此之外，美國心理學家羅伯特•西亞迪尼（Robert Cialdini）也指出，徵求意見會建立一種「夥伴關係」，除了讓老闆更有可能支持你的意見，也會讓他們以更客觀的角度去思考。

5.不如…早點進公司！

研究指出，經理通常會認為提早進公司的下屬比起他人更盡責，也會給予更高的評價，即便你晚進公司選擇加班。

6.向上管理，投其所好！

顧名思義就是，了解上司真正在意的東西，並確保自己可以達成。

軟體公司Likable Local的創始人兼首席執行官Dave Kerpen表示：「這樣做不僅可以讓你的上司獲得老闆讚賞，也可以讓自己離成功更進一步。」除此之外，Kerpen建議大家與其自己想破頭上司的想法，不如開門見山大方地詢問。

7.設定更高的目標！

領導力發展諮詢公司Zenger / Folkman花了五年多的時間，對超過4,000名員工進行了50,000次全方位的評估。

根據他們的調查結果，發現設定「更高的目標」可以讓下屬脫穎而出，而具備優良能力的員工，會「設定超乎大家預期的目標」並且完成它。

8.小細節不馬虎！

線上品牌管理服務提供商Hootsuite首席執行官Ryan Holmes表示，“即使是一個小技術問題，在短時間內也會影響到許多客戶。因此，一位值得信賴又會「抓漏」的下屬，無庸置疑地會在眾多員工中脫穎而出。

9.無論如何，記得說謝謝！

感謝的力量比我們想像的都還要大，根據南加州大學2011年的一項研究，你對上司不論正向或負面意見表達感謝，都可以讓他們備感窩心。

10.不妨去度個假？

根據顧問公司GoodThink的作者兼首席執行官Shawn Achor在《哈佛商業評論》說道，「往死裡做」不一定會帶來你想要的成功，而假期可能讓你變得更有創意。

因此，很難想像有哪位主管不會欣賞在短暫假期後，活力滿效率高且充滿爆發想像力的員工了！

11.不要害羞，大方地分享你的想法吧！

美國時尚集團J. Crew Group的總裁兼執行創意總監Jenna Lyons 告訴《時代雜誌》，她建議人們分享觀點，因為如果不加入談話，我們就沒機會了解他人的立場。

除此之外，也不要認為自己的想法很愚蠢或害怕犯錯，因為我們都有好的想法，和壞的想法。

不過，辛勤工作才是一切之本，依靠小聰明不僅本末倒置，還會破壞你與上司之間的信任關係，讓你有被炒魷魚的風險！