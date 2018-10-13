歐盟將推電子許可措施 不影響旅客免簽待遇

為打擊恐怖主義、維護歐洲邊境安全，歐盟將自2021年起實施ETIAS電子許可措施，赴歐洲申根國家免簽的旅客須事先申請旅行許可，但不影響免簽待遇。

歐盟日前表示，將於2021年1月起實施「歐盟旅行資訊及授權系統」（European Travel Information Authorization System, ETIAS），類似美國的ESTA措施。根據歐盟規定，ETIAS實施後，享有免申根簽證入境的旅客須在出發前申請旅行許可。

外交部發言人李憲章告訴中央社記者，歐盟將推行ETIAS，對所有原適用免申根簽證入境的旅客進行身分查核；這項措施並非僅針對台灣旅客。

他說，ETIAS實施後，台灣旅客赴申根國家之前，須上網填寫有效的台灣護照、電子郵件及信用卡等資料，並繳交相關費用；大多數人可在申請後數分鐘內獲得許可，即可以免簽證待遇入境申根公約國。詳細申請方式將由歐洲經貿辦事處透過網站發布。

近來網路上傳出歐盟推行這項新措施將使台灣赴歐免簽消失，不過，根據歐盟執委會發布的新聞資料，ETIAS並非簽證，享有赴歐免簽的旅客僅需要在出發前取得旅行許可（travel authorization）。ETIAS系統操作簡單，超過95%的申請者都能在幾分鐘內取得旅行許可。

一般來說，ETIAS的有效期為3年。根據歐盟規劃，ETIAS的申請費用為每件7歐元（約新台幣250元）；若申請人未滿18歲，則無須負擔任何費用。