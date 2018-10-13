重現大稻埕古今風華 臺灣新文化運動紀念館10/14開館

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）前身為臺北北警察署的「臺灣新文化運動紀念館」，將於明（14）日開幕，這座活化古蹟，以保存與發揚「新文化運動年代」的歷史事件與人物精神為使命，立足新舊文化交匯地，致力呈現人文薈萃的大稻埕古今風華。

紀念館一樓規劃為《黃金時代的光與影》常設展，以1920年代為背景，重現殖民統治下的台灣，知識分子與傳統仕紳組是如何透過組成臺灣文化協會，推出講座、戲劇、發行雜誌等活動，來提升人民的藝文水平。一樓特別保留扇形拘留室及水牢，讓民眾感受歷經歲月漂洗後，此等懾人設施是否還留有威權時代的餘威。

二樓部分則為當期特展，首先推出《大覺醒時代》臺灣新文化運動特展，展期自今年10月14日至明年6月23日。文史專家莊永明曾言，「大稻埕除了是商賈之地和貿易中心，也是臺灣現代化思潮的起點和新文化運動的胎動地。」民眾得以一窺1920年代，大稻埕如何激盪出臺灣文學、戲劇、美術、音樂的新浪潮。

當期活動還包括《渭水春風》音樂劇，由歌手殷正洋、林姿吟與音樂時代劇場，共同以歌舞演繹在那個動盪的年代，青年醫師蔣渭水與奇女子陳甜在社會革命道路上攜手前行的故事。

(圖/臺灣新文化運動紀念館)

臺灣新文化運動紀念館

開放時間：週二至週日9:30～17:30

地址：臺北市大同區寧夏路87號

票價：免費

電話：02-2557-0087

網址：https://tncmmh.gov.taipei/

(圖/臺灣新文化運動紀念館)