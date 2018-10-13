(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)日俄北方領土爭端最新消息。俄羅斯通知日本，將在北方四島附近海域，進行飛彈射擊訓練，引起日本不滿。

日本《產經新聞》引述多位日本政府内部人士説法，表示俄羅斯在11日，通知日本政府俄羅斯軍隊將在14日到21日，於北方四島國後島附近海域，進行飛彈射擊訓練。

對此，根據報導，日本政府在當天，便透過外交管道，向俄羅斯表達抗議。

《產經新聞》回顧，俄羅斯稍早才表示，特別將北方四島排除在9月的軍事演習外，但最近卻開始加強在四島的軍事活動。

以下節錄自稍早報導，詳細内容請點進超聯結内回顧。

（發稿時間：2018/10/09 10:27）

日本《共同社》報導，俄羅斯國防部長謝爾蓋·紹伊古（Sergei Shoigu），向到訪莫斯科的日本防衛省統合幕僚長河野克俊表示，該國接受日本提案，未在北方四島進行9月遠東地區大規模軍事演習。

對此，河野表示高度評價俄方的做法。而《NHK》則分析，俄羅斯會考慮到日本立場，而取消在北方四島進行演習，可謂十分罕見，可見普丁想改善日俄關係的意圖。

北方四島是日俄兩國間的爭議領土，位於日本北海道北方，在地理上屬於千島群島的一部份。此領土爭議的起源於第二次世界大戰後蘇聯趁著日本的戰敗對北方四島實施軍事占領，並且強制遣返了當時居住於四島的日本人。自此之後，北方四島便一直由俄方實際控制。

除了四島的戰略意義之外，其豐富的漁業資源和礦產資源也是讓雙方難以讓步的原因之一。因為這樣的歷史和地緣政治因素，北方四島在戰後一直是日俄間棘手的外交問題，而兩國至今仍未簽暑二戰後的和平條約有很大一部份是因為談不攏四島的領土歸屬。

雖然雙方仍對北方四島主權的要求上不肯退讓，但在近二十年雙方開始意識到在不牽扯到主權問題的經濟領域進行合作的空間，以有效開發北方四島的資源。例如蘇聯在1992年開始以人道為理由允許和北方四島有關連的日本人可以在沒有護照及簽證的情況下進入北方四島。

另外，在前（2016）年於東京舉行的高峰會中，雙方領導人也開始談到在北方四島進行經濟合作的可能性。在安倍領軍的自民黨公明黨執政聯盟於上個月眾議院大選得再次得到過半席次，使得安倍執政基盤更加穩固的情況下，雙方可能會趁此機會加速合作的腳步。

俄羅斯將在北方四島進行飛彈訓練 日本表示抗議