沙烏地記者恐慘遭分屍 蘋果手錶可能掌握關鍵證據

（台灣英文新聞/洪晨芳 綜合外電報導）為《華盛頓郵報》撰稿的沙烏地阿拉伯記者哈紹吉（Jamal Khashoggi），自上週進入沙國駐伊斯坦堡領事館後，就人間蒸發，在案情膠著之際，土耳其調查小組如今發現哈紹吉的蘋果手錶內，可能含有破案的關鍵證據。

根據《CNN》引述土耳其當地媒體《Daily Sabah》報導，哈紹吉為了取得與土耳其籍未婚妻的結婚證明文件，於2日前往沙國駐伊斯坦堡領事館，而哈紹吉可能早已有不祥的預感，於是在他進入領事館前，便將他的iPhone交給在外面等待的未婚妻，並開啟蘋果手錶錄音功能，將錄音檔同步更新到iCloud和iPhone，沒想到竟真的遭遇不測。

《Daily Sabah》指出，從錄音檔裡面，可以清楚的聽到哈紹吉是如何的被訊問、刑求和殺害分屍，嫌犯在發現蘋果手錶後，不斷嘗試了錯誤的密碼，最後使用了哈紹吉的手指指紋打開手錶，不過幸運的是，嫌犯只成功刪除了ㄧ些檔案。

對此，蘋果公司表示，蘋果手錶並沒有指紋開啟的這項功能，嫌犯使用哈紹吉指紋打開蘋果手錶一事，很可能只是無稽之談。

目前，哈紹吉的屍體仍下落不明。

土耳其政府相信，於2日入境伊斯坦堡的15名沙烏地男子，極有可能與哈紹吉的謀殺案有關。