(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)媒體報導,遭土耳其囚禁的美國牧師,在當地時間昨(12)日獲釋。外界關心,美國對土耳其發動的相關制裁,是否會因此解除。

日本《NHK》回顧,美國牧師安德魯·布倫森(Andrew Brunson),在前(2016)年因涉嫌參與未遂的政變,而遭土耳其政府軟禁,導致美國不滿,川普甚至在今年8月,因此對土耳其發動經濟制裁。

根據報導,當地時間昨日,土耳其法院正式判處布倫森3年1個月的有期徒刑,但有鑒於他已遭囚禁2年,因此決定立即將他釋放,允許他返回美國。

美國牧師安德魯·布倫森(Andrew Brunson)(白襯衫者)準備搭乘飛機離開土耳其(美聯社)

根據日本《時事通信》,布倫森在離開土耳其前,特別發佈聲明,感謝美國總統、政府、以及國會的支持。

對此,川普顯然感到十分滿意,還特別在推特上報告此消息,但外界關注,布倫森獲釋後,美國對土耳其的經濟制裁,是否會結束。

PASTOR BRUNSON JUST RELEASED. WILL BE HOME SOON!