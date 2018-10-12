深澳電廠停建　經濟部：新增機組2025年供電無虞

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）行政院長賴清德今(12)日宣布停建深澳電廠，經濟部下午表示，新增機組將以燃氣為主要考量，且2025年備用容量率不僅不會減少，甚至可能提高。

經濟部經過盤點，認為觀塘第三接收站興建完成後，可提供428萬瓩燃氣機組所需的天然氣，除可供原本規劃大潭300萬瓩所需燃氣，還可另外再供應128萬瓩的機組所需用氣，因此可以取代原規劃的深澳120萬瓩機組，經過評估，經濟部決定停建深澳電廠。

行政院長賴清德（左），今宣布同意經濟部的決定，停止興建深澳電廠(下圖)。右為經濟部長沈榮津。中央社

圖為除役前的深澳電廠。中央社

經濟部接著考量目前的發電選項，天然氣機組需地面積小、建設期程快，而且快速起降載的特性可以提供較大的調度彈性，再加上第三接收站能充分供應天然氣，因而決定新增機組以天然氣為主要考量。

中央社報導，經濟部次長曾文生於記者會進一步說明，初步規劃兩種方案，一是興建一座裝置容量約100萬瓩的複循環機組，投資金額約新台幣250億元。另一方案是興建2座裝置容量約60萬瓩機組，合計可供電120萬瓩，投資金額共200億元。

至於新機組的裝設地點，曾文生表示，面積足夠、供氣評估、供電穩定度是3大考量重點。現在除了林口、大潭，還有部分民營電廠，有好幾個地點正在考量，「北部所有潛力場址都要求台電做評估」。

曾文生指出，經濟部的原則是必須在2025年夏季前開始供電。目前推算，還有6至7年的時間可以進行審查並完成基礎建設工作。

因此在2025年，透過新增機組補足深澳電廠120萬瓩的供電量，不會有問題。

此外，經濟部調整興建電廠的投資計畫後，外界相當關注是否將影響原推估值，也就是2025年備用容量率16.3%的目標。

曾文生說明，深澳電廠有兩部機組，原本設算深澳電廠其中一部60萬瓩的機組於2025年已開始供電，計入當年度備用容量率後，得出16.3%的推估值。

而新增的燃氣機組如果2025年先補上60萬瓩的機組，至少可以跟深澳機組的供電量打平，若補上裝置容量100萬瓩的機組，備用容量率則會提高。

經濟部次長曾文生（右2）、台電總經理鍾炳利（右）、能源局副局長李君禮（左2）12日下午在經濟部舉辦記者會，針對深澳電廠議題向媒體說明。中央社