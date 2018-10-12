富邦產險服務升級　拍照上傳一指搞定快捷理賠

富邦產險積極發展保險創新科技， 提供消費者更佳理賠服務體驗，今年5月起由系統自動讀取偵測各家 航班數據，主動通知保戶進行旅平險定額快捷理賠申請。 為提供消費者更升級的服務，今(12)日宣布啟動「 班機延誤險理賠服務2.0」，客戶不限搭乘航班或是投保管道， 只要在接獲理賠通知後，將理賠資訊「拍照上傳」， 便可一指輕鬆完成理賠申請，就算人還在國外， 保險金便已匯入帳戶。

富邦產險建議，出國旅遊除了旅遊平安險外， 應加保旅遊不便險，保障範圍包含行程延誤、 行李延誤或行李證件被偷等，加一份保障讓旅遊更開心。

為提供消費者更便利與人性化的理賠經驗， 之前客戶在接獲快捷理賠通知後，須將申請書、登機證及存摺影本「 傳真」回富邦產險客戶服務中心；「班機延誤險快捷理賠服務2.0 」系統將主動提供個人專屬網頁連結， 客戶只要將登機證及匯款帳號資訊「拍照」 上傳至專屬網頁即可辦理理賠，大幅縮短理賠的時間！

富邦產險表示，今年5月推出的班機延誤險快捷理賠服務大受好 評，只要客戶同意使用快捷理賠服務， 富邦產險將主動通知符合理賠條件的客戶。該服務累計至今， 共主動通知保戶近4,000件，今年9月單月更因燕子、 山竹颱風影響，單月理賠通知飆升至1,700件， 透過保險公司主動通知客戶進行理賠，可以更確保消費大眾的權益。