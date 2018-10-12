台股全體上市公司9月份營收年增5.86％

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）證交所12日指出，依據上市公司公告今年9月營收結果，當月全體上市公司營收總計3兆128億元，較去年同期成長1,667億元（5.86%），營收成長公司共483家，衰退公司共434家，較前年同期成長3,718億元(14.08%)。

根據證交所資料，累計1至9月全體上市公司營收總計23兆5,403億元，較去年同期增加1兆8,053億元（8.31%），營收成長公司共615家，衰退公司共302家(相關資料詳如附表)，較前(105)年同期成長2兆9,154億元(14.14%)。

全體上市公司107年9月當月營收呈現成長趨勢之主要產業為建材營造業、油電燃氣業及水泥工業，衰退趨勢之主要產業為電器電纜業、金融保險業及汽車工業；另全體上市公司1至9月累計營收呈現成長趨勢之主要產業為建材營造業、水泥工業及油電燃氣業，衰退趨勢之主要產業為光電業、通信網路業及汽車工業。

證交所表示，經瞭解全體上市公司9月份營收成長較大之產業，建材營造業因個別公司新完工個案完成產權移轉客戶及認列營建工程收入，油電燃氣業因石油價格維持高檔，油品價格上漲，另水泥工業因進入傳統旺季及大陸市場需求提升，價量齊揚，致營收較去年同月成長。

另營收衰退較大之產業，電器電纜業因個別公司之子公司去年同月有建案出售收入，去年比較基期較高，金融保險業因個別公司保險業務淨收益減少，另汽車工業因個別公司受國產車市占下滑銷售量減少，致本月較去年同月營收衰退。

至於9月累計營收成長較大之產業，建材營造業因個別公司新完工個案完成產權移轉客戶及認列營建工程收入，水泥工業因大陸市場水泥景氣及產品售價較去年同期攀升，另油電燃氣業因石油價格維持高檔，油品價格上漲，致累計營收成長；累計營收衰退較大之產業，光電業因受面板價格下跌影響，通信網路業因個別公司現有機種銷售下滑及下游客戶訂單大減，另汽車工業因個別公司受國產車市占下滑銷售量減少，致累計營收衰退。

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