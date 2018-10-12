台股本週跌4.48%　上市股票總市值達30.18兆元

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）根據臺灣證券交易所統計，10月12日發行量加權股價指數收盤為10,045.81點，較上週(10月5日)的10,517.12點下跌471.31點，跌幅約為4.48%。

其它指數方面：台灣50指數收盤為7,755.69點，較上週的8,084.02點下跌328.33點，跌幅約為4.06%。寶島股價指數收盤為11,392.01點，較上週的11,962.69點下跌570.68點，跌幅約為4.77%。產業別指數全面下跌，以觀光類指數下跌0.99%為最小，以電器電纜類指數下跌9.96%為最大，未含金融類指數下跌423.30點，跌幅約為4.80%，未含電子類指數下跌566.28點，跌幅約為3.76%，未含金融電子類指數下跌545.64點，跌幅約為4.28%。

本週集中交易市場總成交金額為6,030.54億元，全體上市股票成交金額為5,392.62億元，股票成交量週轉率為1.59%，各產業上市股票交易情形如下：

成交金額前三名為：

第一名，電子零組件類1,140.13億元，占全體上市股票交易金額21.14%

第二名，半導體類1,132.75億元，占全體上市股票交易金額21.01%

第三名，光電類505.42億元，占全體上市股票交易金額9.37%

成交量週轉率前三名產業為：

第一名，電子零組件類4.84%

第二名，生技醫療類2.87%

第三名，光電類2.85%

累計今年年初開盤迄今共191個交易日，集中市場總成交金額為26兆1,035.13億元，市場日平均成交金額為1,366.68億元，股票成交量週轉率為66.91%，股票日平均成交量週轉率為0.35%。

2018年10月12日全體上市公司市場總值為新台幣30兆1,785.40億元，較上週(2018年10月5日)市值31兆6,004.36億元減少1兆4,218.96億元，減幅約為4.50﹪。

(以上資料為初步統計資料，成交資料不包含本週最後交易日鉅額及外幣交易之成交資料)