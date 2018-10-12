中華電信榮獲 <壹週刊>「第15屆服務第壹大獎_電信4G業者」第一名

<壹週刊>「2018年服務第壹大獎」出爐，中華電信勇奪「電信4G業者」第一名殊榮，今(12)日<壹週刊>舉辦「第15屆服務第壹大獎」頒獎典禮，深受民眾肯定的中華電信，由業務執行副總經理馬宏燦代表領獎，中華電信不僅4G基地台設備數全台最多、服務品質第一，且持續衝刺建設，今(107)年下半年4G基地台設備數將再增建三成。

近期國際各大知名網路權威陸續公布最新台灣電信業者報告，中華電信除勇奪Speedtest「台灣行動網速第一名」大獎外，更榮獲OpenSignal調查報告「4G下載速度」、「整體下載速度」雙料冠軍。中華電信擁有180MHz業界最大頻寬、涵蓋最廣、基地台最多，並且不遺餘力導入最新技術，陸續推出4CA、5CC、5CA等服務。

中華電信全面推動「以客戶為中心」的經營理念，內化為服務DNA，設身處地為客戶著想，並激勵服務人員工作士氣，服務品質績優門市頒發即時獎勵，品質待提升門市則加強輔導與SOP演練，並且蒐集溫馨服務故事，分享熱忱服務的案例。而客服中心採行中心與中心間、Team與Team間競賽機制，並經常性舉辦各類小組競賽或團康、line社群活動，活化組織氣氛，凝聚同仁向心力，發揮「永遠走在最前面」的品牌精神。

中華電信並致力於數位匯流多螢服務平台，提供消費者手機、PC、ipad、電視等實機體驗通訊、娛樂、教育、生活資訊等多元數位內容服務。同時以「數位經濟的發動機，創新產業的領航員」自勉，持續挑戰自我，追求卓越，同時運用領先業界的5G佈局優勢，結合與民眾息息相關的智慧家庭意象，以4K MOD為核心，傳遞給觀眾驚奇、想像與美好，迎接萬物聯網的數位生活新時代，帶領台灣產業悠遊前進5G新世界、擘劃無限未來。