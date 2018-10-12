朱立倫鼓勵美加交換學生跨文化學習

新北市教育局於今(12)日舉行「選送高中生赴美加國際交換學習」行前記者會，今年共選送15名學生赴美國辛辛那提市及15名學生赴加拿大萊姆頓肯特區，進行3週的交換學習課程；市長朱立倫特別到場勉勵學生，並與即將赴美加的學生代表及來臺灣交流的美國及加拿大學生代表，一同點亮新北市學生邁向國際的希望之光。

市長朱立倫表示，本市為提升學生的國際視野，致力於國際教育之推動，與美國、加拿大、日本、澳洲、德國等城市簽訂教育合作備忘錄，進行學生科學、體育、藝術及文化交流，例如選送本市高中學生赴美國及加拿大為期3週的交換學習，金手獎得獎選手與指導老師到德國、日本及澳洲參訪培訓，每年也補助近80所學校國際教育旅行，支持各校與海外學校締結姊妹校，打造新北市成為國際友善城市、國際友善校園。

新北市已辦理許多國際教育交流活動，如與國際經濟商管學生會、國際扶輪社合作，安排國際志工、國際學生來臺交流學習；與政府機構及NPO組織合作辦理外語服務營隊等，創造許多本市學生國際連結的機會，提升學生的國際視野，也讓外籍學生瞭解臺灣的文化及人文風情。

今年將赴美國的三重高中陳禹蓓同學，本年度也獲選本市青年外交大使，她說自己喜歡挑戰新事物，在擔任YA大使服務期間認識幾位來自美國的朋友，讓她更想體驗國外生活及學習環境，期許自己於交換期間認真學習，並把臺灣的好介紹給更多人知道；即將選送赴加拿大的林口高中張靖汶同學，也表示希望自己能透過這次短期交換學習的機會，在口語表達能力上有所進步，也希望能夠體驗當地文化、拓展視野，未來將自身經驗分享給下一屆參與交換學習的學弟妹們。

教育局林奕華局長提到，本次交流除有學校課堂體驗外，也規劃美國及加拿大當地城市風貌、歷史文化及文化體驗等交流，讓學生有機會親身體驗當地的生活及文化，增進學生跨文化的學習視野。另外，學生將全程記錄交流過程，並編輯成歷程檔案，返國後巡迴各校分享，傳承經驗及分享所見所聞給更多的人！