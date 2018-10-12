繼女神降臨後！Met Gala 揭曉 2019時尚主題：CAMP

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）有時尚界奧斯卡之稱的 Met Gala 為一年一度的時裝界盛宴，聚集時尚界和娛樂界最知名的人物，近日宣布明（2019）年主題為《Camp: Notes on Fashion》，將由GUCCI主辦。

Met Gala（紐約大都會藝術博物館慈善晚宴）於每年5月的第一個星期一舉辦，今年主題《天賜美體：時尚與天主教意象》（Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination），探索宗教信仰和時尚之間的關係，由美國《Vogue》總編輯Anna Wintou主持。



2018 Met Gala （圖/Met Gala）

近日派對也揭曉了明年登場的主題。CNN報導，2019 Met Gala 將以《Camp: Notes on Fashion》為主題，派對規模可能躍為歷年之最，命題來自美國知名女作家Susan Sontag，於1964年寫的文章。

照字面的意思解讀，Camp與「營區」、「群聚」、「集結」有關，然而，明星們會如何與時尚連結並作詮釋，又是另一個話題了，Dezeen報導，Susan Sontag的該文章會成為派對的主框架，派對將探討自17世紀發展至今的Camp文化。

大都會藝術博物館時裝學院Costume Institute策展人Andrew Bolton，接受New York Times訪問時表示，現在大家正經歷顯著的Camp時刻...無論是喜愛流行文化的族群、同性戀族群、政治黨派，像是川普就是一個Camp的代表，十分具即時性，有話題，又能與時事結合。

另外，Gucci創作總監Alessandro Michele、知名女星Lady Gaga，英國歌手Harry Styles，網球明星小威廉絲（Serena Williams）也會共同協辦，現在讓我們拭目以待，明星們將如何以華服詮釋此嚴肅主題吧！



2018 Met Gala (影/youtube)