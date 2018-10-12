草率季藝術獨立書展　跨國破百創作齊聚松菸

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）台灣原創藝術書集「草率祭」（Taipei Art Book Fair），今年以「宇宙大爆炸」為題，力邀國內外共160組獨立出版社、書店、藝廊參展，於今（12）日起在松菸北向製菸工廠展自14日，活動期間並舉行專題講座、工作坊及表演。

由草字頭主辦的藝術書市集「草率季」，以「如果可以草莽率性，誰想要一本正經」為出發，以及不斷翻轉創新「& More」的精神，扭轉傳統書展思維。今已邁入第3屆的藝術書市集，朝著「城市藝術書展」目標邁進，加強與國際各大書展合作，盼能將與眾不同的刊物，以及發人省思的創作進台灣，呈現多元面貌。



2018草率祭於今（12）日展開（圖/草率祭）

《草率季》過往曾以「海綿」（Sponge）、「草藥」（Herb）為主題，廣受好評且規模日益擴大，今年主題為「宇宙大爆炸」（Bang Bang Bang），將展出來自台灣、日本、南韓、美國、德國、法國、澳洲等地，超過160組獨立出版社、書店、藝廊、小誌（Zine）及藝術創作者的作品。

中央社報導，黃偉倫指出，這次展場設計運用大量紙箱當展台，回收報紙綑為座椅，提供多元素材供大家發揮，他並表示，我們喜歡在展場上玩些有趣的東西，也讓台灣及飛來台灣參加草率季的藝術家們，都能印象深刻。

今年，主辦團隊攜手不只是圖書館 Not Just Library企劃「草率季 x 不只是」單元，舉辦多場座談、工作坊、表演等活動，其中，更力邀「NYABF紐約藝術書展」、「TABF 東京藝術書展」、「上海藝術書展」3大藝術書展總監來台，暢談獨立藝術書展的野生冒險話題，共同分享藝術、出版、文化等過去與未來的面向。

此外，草字頭更首度發行「草率祭」紀念刊物，收錄8組受注目的藝術家，如美國新媒體藝術雙人組MSHR、台灣藝術家SuperADD、低級失誤、郭奕臣、莊昀等人的圖文創作。



《草率季》紀念刊物。刊物設計：Yaode Jheng/ 主編：江家華（圖/草率季）

Shopping Design報導，紀念刊物邀請台灣漫畫新秀丁柏晏，以太空科幻元素及異想生物故事，繪製漫畫版的「草率季的誕生」。內文也呈現紐約、東京和聖保羅等城市藝術書展的現場報導，另外，台灣科技發展現況也可見於其中，在交大教授吳宗信的帶領下，描述學生們熱血研發火箭的故事，希望讓全世界見證「台灣的太空奇蹟」。

展場空間由挪威卑爾根建築學院成員組成的「進擊建築」團隊規劃，藝術裝置作品則由藝術總監王鼎曄進行規劃，此展自即日起展至14日，更多詳情請上官網查詢。



《草率季》於台北松菸文創園區二樓製菸廠（多功能展演廳）登場（圖/草率季）



去(2017)年《草率季》現場（圖/草率季）



主視覺（圖/草率季）



主視覺（圖/草率季）