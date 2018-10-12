海軍承德艦士官長拷貝機密情報　女檢率憲兵登艦搜查

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）海軍124艦隊承德艦上，負責資訊系統維護的洪姓士官長，涉嫌大量拷貝艦上機密情報。高雄高分檢聲請搜索票後，今(12)日由女檢察官李靜文率高雄市憲兵隊等，登艦會勘相關犯罪場所。

綜合蘋果與中央社報導，高雄高分檢調查，洪姓士官長之前因涉嫌其他案件，原來由橋頭地檢署偵辦，並由高雄市調查處於今(2018)年1月間在他的住處查扣一個硬碟，意外發現裡面儲存大量從軍艦電腦拷貝出來的軍事資料。

檢方送國防部鑑定後，認定其中有許多屬於國家機密和軍事機密的電子情報，屬高雄高分檢管轄案件，因此由橋頭地檢署函送高雄高分檢偵辦。

高雄高分檢初步查出，洪姓士官長在承德艦服役期間為民國100年7月1日至今(107)年6月30日，持有的硬碟裡面儲存很多從軍艦電腦拷貝出來的電子情報等機密資料，因此以涉嫌違反國家機密保護法、外患罪及國家安全法等罪嫌偵辦。

檢方同時到洪姓士官長7月的新職所在: 左營艦隊支援隊及嘉義縣老家、高雄市大順路住處等執行搜索，扣得手機、信用卡及電腦內硬碟等物，由市調處約談到案。此外並約談與洪姓士官長當時同在艦上服役的宋姓上校艦長及其他同袍等11名證人，釐清案情。

高雄高分檢表示，為釐清相關案情，檢察官李靜文今上午率同調查局高雄市調查處、高雄市憲兵隊及軍事安全總隊人員，登艦會勘洪姓士官長涉嫌拷貝相關機密資料的犯罪場所。

蘋果報導，編號1208號的海軍承德鑑，原型為法國的拉法葉級巡防艦，屬於海軍一級艦，主要任務是防禦台灣海峽。