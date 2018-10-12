台北君悅酒店榮獲《Traveler》雜誌評選為2018亞洲最佳飯店

以高端奢華旅遊與住宿酒店為主題的《Condé Nast Traveler》雜誌，日前公佈2018年度全球讀者評選調查結果，台北君悅酒店於眾多五星級飯店中脫穎而出，不僅名列「亞洲最佳酒店」第七，更是前十名中唯一的台灣代表。

《Condé Nast Traveler》雜誌於今（2018）年三月起，針對精品、商務、親子等不同目的，亞洲、北美、南美、歐洲等不同地區，以及航空公司、機場與郵輪等不同類別，從世界各地7,234間酒店與度假村、583個城市、100個島嶼、172家航空公司與197個機場的候選名單中，由全球讀者展開為期三個月的評選，並依據所得之近42萬9千份問卷中發表各類別之得獎名單。這也是《Condé Nast Traveler》雜誌自1987年以來，第31次舉辦的年度大型讀者票選活動。

台北君悅酒店位於繁華信義商圈，緊臨台北101及世貿中心複合式建築群，優越便捷的交通位置以及完善的館內設施，更是商務與旅遊最佳選擇。而除了與時俱進的硬體設備之外，身為首間進駐台灣的國際連鎖酒店品牌，以「人」為本的貼心服務品質，提供世界各地旅客美好的住宿與餐飲體驗，更是未曾忘記的核心價值。

台北君悅酒店總經理麥迪加表示：「本次能在以高端奢華旅遊與住宿酒店聞名的專業雜誌年度票選中脫穎而出，名列2018「亞洲最佳酒店」之林，更是同獎項中唯一進入前十大的台灣代表；不僅表示全體員工的付出與努力受到海內外旅客的高度肯定，更忠實呈現了全球旅客的旅遊偏好，除了便利的交通與完善的設備之外，更重要的是『將旅客放在心上』的優質服務。未來，台北君悅酒店亦將持續提供最頂尖的軟硬體服務，為所有貴賓提供最佳的旅遊體驗。」