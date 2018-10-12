無照駕駛竟在公車道尬車撞死3人　警方依「殺人罪」送辦

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）台北市南京東路4段昨(11)日傍晚發生重大死亡車禍，21歲謝姓男子無照駕車行經小巨蛋前，失控衝撞人行道及騎樓，造成3人死亡。警方調查發現肇事的謝姓男子，案發時和黃姓友人在公車道競速疾駛，訊後依殺人罪嫌送辦，黃男等人則依共犯送辦。

台北市警察局松山分局交通分隊中隊長黃宗斌表示，昨下午5時許獲報，在南京東路4段發生車禍，派員到場時發現，有民眾受傷，3人到院前心肺功能停止（OHCA）。

綜合自由與中央社報導，警方調查，有前科的21歲謝亞軒涉嫌無照駕駛趙姓友人租的黑色轎車，昨(11)日傍晚交通尖峰時段，與22歲同樣無照駕駛的友人黃佑呈所駕白色轎車，在台北市南京東路四段公車專用道競速尬車。

謝嫌閃避安全島時失控，撞死貨運公司黃姓夫婦及謝姓管理員3人。檢警認為他既然無照，卻在下班尖峰時段高速行駛，今(12)日依刑法271條殺人罪送辦，另租車的趙姓、呂姓及競速的黃姓男子同列殺人罪共犯送辦；警方同時證實，謝嫌非「中山聯盟」成員，其餘共犯身分待查。

警方指出，謝嫌今年5月曾因追撞前車，依公共危險罪送辦，昨他在肇禍後，當場進行酒測，經酒測器檢測並無酒精反應，至於是否吸毒後駕駛，已採集尿液送驗，待驗後將再送辦。