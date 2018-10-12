賴清德院長宣布：同意停建深澳電廠

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）行政院長賴清德今(12)日在立法院總質詢時宣布「停止興建深澳電廠」。賴清德表示，觀塘第三天然氣接收站完工後，除供應大潭電廠機組外，有餘裕供應120多萬瓩的發電量，經濟部已同意停建深澳電廠，行政院支持經濟部的決定。

綜合媒體報導，今上午出席立法院總質詢時，列席的經濟部長沈榮津表示，經過密集盤點，觀塘第三天然氣接收站完工後，可提供428萬瓩燃氣機組所需要的天然氣。

沈榮津說，除供應原規劃的大潭電廠300萬瓩機組所需用氣外，還有充分餘裕可額外供應128萬瓩機組所需要的用氣，可以取代深澳電廠120萬瓩的機組。因此，經濟部已經決定停止興建深澳電廠。

賴清德表示，既然經濟部已經過仔細盤點，也已同意停止興建深澳電廠，行政院也支持，同意經濟部的決定，停止興建深澳電廠。

賴清德上周五(5日)拋出條件說，他表示，若觀塘第三天然氣接收站順利興建，經濟部檢討天然氣發電的能源計畫後，若能滿足電力需求，行政院可以同意重新評估深澳電廠停建的可行性。中央社報導，環保署環評大會8日通過攸關中油第三天然氣接收站是否建置的觀塘環境影響評估案，行政院發言人Kolas表示，經濟部將開始檢討天然氣發電計畫。