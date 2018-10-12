台灣種植蕎麥多好用？經濟與環境效益專家報你知

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）為了推動友善農耕，農委會苗栗區農業改良場近幾年嘗試在冬季裡選種適合的作物，期望透過種植綠肥來培育良好的土壤，沒想到蕎麥一改大家對它的印象，它是多種經濟與環境的效益，在開花時還可為農村增添不同的風景，為散步的旅人留下美好的回憶。

蕎麥為何有如此多的好處呢？苗改場表示，那是由於蕎麥富含芸香苷、槲皮素、鉀、鎂、鐵等機能性成分與礦物元素，適合開發保健食品，亦是非常具潛力的雜糧作物，而且有生產經濟價值又容易管理。在台灣常被當作秋冬的栽培作物，北部地區以10月下旬播種最佳。經過栽培的蕎麥不僅可收穫子實，收穫完所剩餘的植株還可用來覆蓋於田間當作綠肥，增加土壤有機質。

蕎麥有那些品種呢？苗改場說，蕎麥略分為普通蕎麥與韃靼蕎麥，二者皆採旱田撒播或條播，具有生長期短、病蟲害少等特性，也是農友非常容易入門的作物。惟蕎麥不耐濕，在結實期又怕風，若為冬季東北季風較強勁的田區，就可考慮種植韃靼蕎麥，如台中2號品種，以確保產量。

依據苗改場的調查發現，蕎麥花的流蜜量及花粉量大且多，是蜜蜂冬季良好的食物來源，還可生產獨具風味的蕎麥蜜等產品。苗改場初估種植蕎麥農家的收益平均，每公頃約3萬元，加上轉契作補貼每公頃4萬5千元，合計蕎麥每公頃收益約7萬5千元，可成為在地生產並提升農民效益的新選項。

▲蕎麥田。（照片由行政院農業委員會苗栗區農業改良場提供）