臺觀念行為藝術家　巴黎龐畢度中心發表作品

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺北報導）臺灣觀念及行為藝術家李明維，繼去年應邀至巴黎龐畢度中心展演後，如今再度受邀在該館發表《聲之綻》展演，成為首位在法國國立現代美術館展廳發表作品的臺灣藝術家。

李明維表示，《聲之綻》的創作靈感來自數年前照顧母親心臟手術後康復期間，聆聽舒伯特曲目所得到的希望和安慰。 面對生病、脆弱的母親，藝術家體認到死亡的真實與迫切存在，也感悟到有一天親人及自己都將離世，人的生命就如舒伯特的樂曲一般短暫，但也因為如此而美麗。

根據文化部，此次展演作品《聲之綻》（Sonic Blossom）並非常規的靜態展覽，而是選擇數位一起合作的聲樂家輪流在博物館展覽空間演唱五首舒伯特的抒情歌曲。聲樂家於展廳踱步遊走，隨機挑選觀眾，並詢問對方是否願意接受一首歌曲贈禮，若經同意，聲樂家即從《你是安寧 》、《給月娘》 、《慕春》、《夜與夢》與《水上吟》五首舒伯特曲目中挑選一首，為雀屏中選的觀眾獻唱。

李明維成為首位在法國國立現代美術館展廳發表作品的臺灣藝術家，也是繼去（2017）年應邀在龐畢度中心（Centre Georges Pompidou）40年館慶展演後，再度在該館發表作品，展期自即日起至11月4日止。

文化部指出，《聲之綻》原為2013年南韓首爾國立現當代藝術館所委任製作，後陸續曾於波士頓美術館、紐約大都會博物館等全球重要美術館舍發表。此次龐畢度中心將《聲之綻》安排在其現代美術館的五樓展覽室展演，使得李明維的表演與其他名聞國際的現當代藝術家的美術珍藏相互輝映。