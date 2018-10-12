面對氣候變遷　不丹堅持「綠色低碳發展道路」

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）世界各國已陸續吹起節能減碳救地球的號角，而就在喜馬拉亞山東段南坡的國家，一個人人稱羨的幸福國度-不丹，早已帶領國民朝著更環保的國家邁進，它是如何做到的呢?

CNN報導，國土面積約4萬平方公里的不丹，有近70%的土地被廣闊的林地所覆蓋，不僅可以吸收大量的二氧化碳，還可提供天然資源予人類使用。這個人口約75萬的國家，多數人從事農業或林業，每年的碳排量不會超過250萬噸。

不丹聯合國發展計劃的Juergen Nagler表示，不丹是世界上唯一一個通過自己的憲法保護森林的國家。

綜合外媒報導，這是由於第四代國王吉格梅．辛格．旺楚克（Jigme Singye Wangchuck，現任國王的父親）於1974年登基時宣布，「不丹王國將以提升GNH（Gross National Happiness，國民幸福指數）為首要努力的目標」後，該國同時也把環境保護納入憲法，並擬定至少有60%的土地應始終保持在森林覆蓋範圍內。

由於得天獨厚的天然環境，不丹全國的電力100%來自水利發電，該國還將多出來的清潔能源銷售給鄰國使用。CNN報導，不丹政府認為，這可抵銷440萬噸的二氧化碳排放量。

此外，到了2025年，水利發電的出口可望再向上成長，以抵銷每年2,240萬噸二氧化碳排放量。

Nagler說，「負碳排放」(negative carbon)對於不丹人而言至關重要，具有「非常高的環保意識」並「重視人類與自然環境的和諧」。他還說，不丹正處於「綠色低碳發展道路」，政府採取的措施，到2020年將使該國農業達到100%有機，到2030年實現零廢棄。

Nagler相信不丹能成為他國的模範，他說「氣候變遷是由人類所造成的，我們製造了問題，我們就能找出解決的方法」。