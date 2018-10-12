新北流感疫苗擴大公費對象 保母、客運司機等6族群受惠

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）流感疫苗10月15日起開打！新北市更加碼擴大公費施打對象，包含：中低收入戶、教職員、托育人員和客運司機等。新北市政府衛生局提醒，長者、幼兒及慢性病人等族群感染流感後，較易引起嚴重併發症甚至死亡，務必儘快施打，千萬不可輕忽。

衛生局副局長許朝程表示，除了中央公費接種對象外，新北市政府另行採購疫苗，將設籍本市中低收、低收入戶及身心障礙者，與本市校園教職員、產後護理之家非醫事之工作人員、托育人員（含居家型保姆）及客運司機等也一併納入公費疫苗保護傘，以達到滴水不漏的最佳效果。

接種疫苗是預防流感最有效的方法，尤其冬天是流行高峰期，而疫苗接種後須2-4週才能夠產生足夠的保護力，提醒民眾儘速接種。

除了公費疫苗，新北市醫療院所也備有4價自費流感疫苗供民眾選擇。自費跟公費3價疫苗的差別不在品質，而是自費疫苗的病毒株多出一個型別。公費疫苗病毒株的型別是2A1B；自費則是2A2B，可以增加保護的張力。自費4價疫苗不含掛號費約1千元，民眾可以視本身需求來選擇。

欲接種的民眾可上新北市衛生局網站或「新北市流感疫苗合約醫療院所動態查詢系統」定位功能查詢住家附近公費或自費醫療院所的地址與服務時間。