(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)我們昨（11）日報導，沙烏地阿拉伯記者哈紹吉（Jamal Khashoggi），疑似遭到自己國家殺害的消息。對此，無國界記者組織要求，必須要允許多國合作，進行獨立調查，以查明真相。

無國界記者組織向日本《NHK》表示，本事必須要透過國際社會合作，進行獨立調查，以迅速查明真相。

《NHK》介紹，無國界記者組織表示，今（2018）年直到本（10）月1日為止，全世界總共有56名記者遇害，已經超過去年一整年55人。

（發稿時間：2018/10/12 09:21）

日本《產經新聞》報導，川普在當地時間昨日記者會中，表示將維持美國對沙烏地阿拉伯，高達1100億美元的軍售案。

根據報導，川普説明，如果美國不販賣武器給沙烏地阿拉伯，則該國必定會專向俄羅斯或中國購買，讓美國失去就業機會，因此應該尋找其他手段，因應沙烏地阿拉伯行為。

以下節錄自稍早報導，詳細内容請點入超聯結回顧。

（發稿時間：2018/10/11 12:07）

日本《NHK》報導，土耳其媒體在10日，報導了監視器拍攝影像，顯示哈紹吉失蹤當天，有15位沙烏地阿拉伯男子，同時進入土耳其，行徑可疑。影像顯示，這些人在晚間，便達成飛機離開土耳其。

土耳其媒體公佈的幾位可疑沙烏地阿拉伯男子影像。他們疑似和記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）被失蹤有關（美聯社）

報導引述土耳其媒體報導，表示這些男子身份，是沙烏地阿拉伯軍人及軍醫，可能與哈紹吉失蹤有關，因此土耳其政府正在進行調查。

駐土耳其沙烏地阿拉伯大使館警衛（美聯社）

另外，根據《NHK》，美國參院議員鮑伯·寇爾克（Bob Corker）引述美國政府資料，表示哈紹吉很可能是在沙烏地阿拉伯大使館中，遭到殺害，但該國政府目前否定此指控。

無國界記者組織：需由國際社會調查沙烏地記者遇害一事