道理摸得到！北捷首座刺繡扶梯　礁溪老爺攜奧美推任性名言

（台灣英文新聞/藝文組 綜合報導）礁溪老爺飯店與奧美大玩創意行銷，以「大人才懂的任性」主打主題式住房，設計6款至理名言，例如「心裡有事，要請事假」、「心血泡湯沒關係，身體泡湯補回來」等，並繪製成巨幅刺繡廣告，出現在市政府捷運站內的手扶梯上，讓經過的上班族不禁會心一笑。



「心血泡湯沒關係，身體泡湯補回來」（圖/礁溪老爺酒店）



「酒喝不夠多，真心話什麼時候說」（圖/礁溪老爺酒店）

近日北捷市政府捷運站內​，出現全台首座「刺繡手扶梯」，總長1,276公分的戶外刺繡廣告，製程歷時450個小時，超過500萬針，由礁溪老爺飯店、奧美大玩創意，邀請電繡軟體發明人何吉松老師傅，以及「紙上行旅（鄧彧）」繪製療癒插畫，共同完成。

這次礁溪老爺飯店推出「老爺式成年『理』」住房，主打大人也要任性一回的放鬆住宿，設計以「泡湯」、「用餐」、「躺臥」、「刷牙」、「小酌」、「賴床」6大主題的任性名言，分別為「心血泡湯沒關係，身體泡湯補回來」、「遇到自己的菜，不要怕吃太久」、「後來懂了，骨子要硬，但身子要軟」、「刷完牙後，再吃一顆糖 (今晚已經是三刷了)」、「酒喝不夠多，真心話什麼時候說」與「讓小孩見識一下，比賴床媽媽有練過」。

幽默的文字遊戲，直往成年人的心裡去，老爺酒店集團執行長兼礁溪老爺酒店總經理沈方正表示，長大後，我們成為守規則的大人，但很多時候更想放肆任性吧！在合理範圍內擁有自主的任性權利，就是礁溪老爺認為大人最美好的樣子！礁溪老爺知道長大後要解放任性需要幾分勇氣，於是全館用行動呼應任性，用最任性的度假相挺想任性的大人們。

更多相關訊息請上礁溪老爺酒店官網及臉書，現在我們一起來看看這些幽默作品吧！



（圖/礁溪老爺酒店）



飯店懶骨頭上（圖/礁溪老爺酒店）



（圖/礁溪老爺酒店）



北捷刺繡手扶梯（影/youtube）



「任性刺繡主題房」（影/youtube）