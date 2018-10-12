黑西裝、機械舞、嚴肅臉！日熟男團《世界秩序》來台拍攝最新MV

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）總是穿著鼻挺的成套黑西裝、面無表情跳著機械舞的日本熟男團體「世界秩序」（World Order），足跡已遍佈世界拍攝音樂錄影帶，目前已發布最新單曲《Missing Beauty》，竟然大駕光臨來台灣拍攝，網友看完直呼，好感動！



（圖/世界秩序）

「世界秩序」日前於官方YouTube頻道發布新單曲《Missing Beauty》，5個日系熟男梳著油頭一本正經，動作整齊劃一的跳著機械舞，MV於北台灣大街小巷取景，包含知名景點饒河街夜市、信義街商圈和九份老街等，入鏡的也不乏代表台灣特色的按摩店、大貨車、小吃店等元素，作品原汁原味的呈現道地的台灣味。



《Missing Beauty》（圖擷取自youtube）

MV一出立刻引起注意，數日內已達20萬點閱人次，儼然成為另類的台灣觀光大使，然而，也是有部分網友給予負評表示，台灣街景好醜，在網路上意外引發一些論戰。

台灣的街道美化或許有待改善，但是在日本大叔的加持下，確實呈現出台灣別有風味的一面，經典的舞步搭配嚴肅到位的表情，當然還有洗腦的音樂，《Missing Beauty》讓人真的忍不住一看再看！另外，「世界秩序」也有拍攝今年新光三越週年慶的宣傳短片，現在，我們一起來看看他們的作品吧！

如果你還不知道他們是誰！「世界秩序」為日本歌舞團體，由前綜合格鬥、摔角選手須藤元氣於2009年成立，舞風以機械舞為主，歌曲則以J-Pop、高科技舞曲和流行搖滾居多。



《Missing Beauty》（影/youtube）



（影/youtube）