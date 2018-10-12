2018亞太傳統藝術節 變與不變的交相激盪

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）由國立傳統藝術中心所舉辦的2018亞太傳統藝術節昨（11）日開幕，今年以「傳統藝術的堅持與適應」為主題，邀請各國以傳統形式注入創新元素的團體來台獻藝。

即日起至11月3日，在國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區及臺北臺灣戲曲中心，以表演藝術、工藝示範、樂舞工作坊、講座、國際論壇等多元形式精采呈現。

今年已進入第17屆的亞太傳統藝術節，讓觀眾有機會欣賞各地傳統藝術團體，在全球化衝擊的當代，是如何維持傳統，同時賦予新的生命，在變與不變之中，感受歷經時間淬鍊而延續至今的藝術展演。

韓國任實郡筆鋒農樂帶來結合傳統打擊樂與戲劇的演出（圖／傳藝中心）

傳藝中心表示，本屆節目型態，是對比同一個文化體的傳統與革新，上半場表現傳統，下半場則呈現面對變局時，音樂或樂舞所做的轉變。日本的坂東善菊舞踊將演出歌舞伎舞踊中極具代表性的作品《娘道成寺》，下半場《間（Ma）》則首次與台灣南管合作，尋找日本雅樂與南管音樂之間的共同點。日版大鼻子情聖《白野弁十郎》，以活躍於幕府末期至明治時代間的會津武士團朱雀隊為背景，講述純潔而高貴的大鼻子俠義劍客白野弁十郎，充滿哀愁卻又波瀾絢爛的一生。韓國國寶級樂團任實郡筆鋒農樂將展現韓國傳統農樂，與秉持傳統而衍生的劇目《Hi-Hi-Nantrak嬉戲樂樂》。韓國國立國樂院則將與台灣國樂團聯袂演出，呈現朝鮮半島的音樂風情，創造獨特的韓流之夜。

除了日本、韓國等亞太地區之外，本次更邀請西亞的亞美尼亞、北亞的圖瓦共和國、東歐的保加利亞及塞爾維亞等地團體來台演出。亞美尼亞將由Jivan Gasparyan Jr.及Didier Malherbe兩支團隊，帶領觀眾親炙擁有三千多年歷史、最具代表性樂器「杜讀管」的丰采，以悠遠蒼茫又溫暖柔和的音色，體驗亞美尼亞民族交融數千年的神秘印記。來自北亞的圖瓦共和國，以自然生態交織出聲響，讓人感受馬背上草原民族的豪情。保加利亞的比斯萃薩女性耆老，以複音歌唱和舞蹈演繹傳統，展現東南歐的地貌與人文風情。另一支來自保加利亞的團隊EVA女聲四重唱，以高超技巧融合彼此，創造單一的純淨美聲。塞爾維亞斯巴耶齊重唱團將以層層堆疊、穿透力十足的獨特唱腔，呈現該國古老歌謠。巴爾幹王國則結合爵士、交響、流行、巴爾幹傳統音樂，呈現多元樣貌。

聯合國文化無形文化遺產保加利亞比斯萃薩女性耆老帶來傳統複音歌唱（圖／傳藝中心）

台灣今年精選四支團隊一同來展現「堅持與適應」能量。傳藝中心轄下台灣國樂團，將與九天民俗技藝團以及韓國國立國樂院，分別在三檔節目中融合演出。雲樹雅集由二胡演奏家王瀅絜，讓觀眾更深入認識二胡音樂的百變魅力。賽德克傳統文化藝術團獨特的「疊瓦式」複音歌唱，將與塞爾維亞斯巴耶齊重唱團並置。Wooonta問他跨界樂團以二胡、大提琴、西塔琴，三種風味的樂音恣意穿梭在整個空間，顛覆外界對傳統樂器的印象。

詳細資訊請洽活動官網 或臉書「亞太傳統藝術節」。