陳副總統出訪梵蒂岡 盼兩岸永續和平

副總統陳建仁11日深夜啟動「聖誼專案」，率團訪問梵蒂岡。陳副總統表示，將竭誠歡迎教宗到台灣進行牧靈訪問，也祈求兩岸能永續和平，中國逐步邁向宗教自由，兩岸的天主教友都能得到教宗的眷顧與祝福。

陳副總統伉儷昨天晚間11時50分率團搭機訪問梵蒂岡，他在桃園國際機場發表出發前演說表示，這次奉總統蔡英文指派擔任特使，參加已故教宗保祿六世等聖人的封聖大典，感到非常榮幸。

副總統說，中華民國與教廷多年來互動頻繁，關係密切、邦誼穩固，兩國在人道救援、文化交流、跨宗教的對談等領域與成果十分豐碩，我國政府與台灣人民將秉持宗教自由、民主人權和世界和平等普世價值，繼續以具體的行動來支持教宗方濟各，協助教廷將自由、正義、和平、博愛和人道關懷的理念，傳播到世界每一個角落。

他指出，此次被封聖的先教宗保祿六世曾被方濟各讚譽為現代偉大的教宗，保祿六世在長達15年的教宗任期內，積極參與國際事務，致力於推動基督信仰，頒佈多項天主教的重要法令、推動教會改革，也是首位到聯合國發表演說的教宗，開啟教宗國際牧靈訪問的先例，其他多位封聖的聖人在不同時間、地點，都面臨了各種環境挑戰，不畏艱苦，堅持了天主教的信仰，也是天主教終身實踐愛主、愛人的表率。

陳副總統表示，訪問團在參加封聖典禮時，也會代表蔡總統表達台灣人民與教友對教宗崇高的敬意，並且竭誠歡迎教宗擇期到台灣牧靈訪問，持續深化台、梵兩國的邦誼，此行也將與教廷神父、修士、修女們，以及旅居義大利的台商與僑胞見面，感謝他們長期對國家的支持、關懷與付出。

陳副總統也表示，將祈禱天主降福台灣人民、天佑台灣、經濟繁榮、國泰民安、風調雨順、社會祥和、家庭美滿，也祈求兩岸能永續和平，中國逐步邁向宗教自由，兩岸的天主教友都能得到教宗的眷顧與祝福，也會祈求全球都能重視環境保護，降低暖化所帶來的環境變遷，確保人類永續發展。

他也希望所有人能繼續為兩岸永續和平、台灣與教廷的邦誼永固祈禱，也祝福國人能平安、喜樂、幸福。

特使團於11日晚間啟程，16日清晨返抵國門，在教廷停留4天3夜，教庭依照慣例會在14日的封聖典禮前後，安排各個團長逐一覲見教宗方濟各。