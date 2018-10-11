諾貝爾獎得主沙提雅提盼與台合作  推動兒童國際法公約

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合採訪報導）第二屆「玉山論壇」今（11）、明（12）兩日在台北登場，長期關注印度奴隸兒童議題，並獲得2014年諾貝爾和平獎凱拉許．沙提雅提（Kailash Satyarthi）受邀來台參加「玉山論壇」。他在記者會上表示，台灣雖小，人民的心胸卻十分寬大，讓他相當感動，盼與台灣合作，共同推動兒童國際公約。

他在11日上午發表演說時表示，這是他第二次造訪台灣，每年有很多台灣志願者到印度進行義工服務，他們就像他的孩子，而台灣就像他的第二個家。

他進一步表示，目前亞洲許多地方正面臨貧窮、對立、兒童販賣以及許多其他問題，而台灣可藉由自身過去的經驗，透過分享幫助這些地方，民主與經濟是可同時獲得成功的。

沙提雅提指出，網路散佈未成年童不雅照若算是一門產業的話，其全球產值高達80億美元，他盼望藉由推動國際公約法，針對孩童性侵害或網路流傳未成年幼童不雅照片等，為全球孩童制定最完善適合的計畫與法律。

沙提雅提表示，他將持續推動「一億人為一億人計畫」與「諾貝爾獎得主與領袖關懷兒童連線」，超過50位諾貝爾獎得主及各界領袖響應參與，為促進全球兒童福祉盡一份力。

凱拉許．沙提雅提（Kailash Satyarthi）明日將前往中興大學與40位年輕學子進行座談，將分享經驗，並討論如何具體推動計畫。

「玉山論壇：亞洲進步與創新對話」今年起由8月揭牌的台灣亞洲交流基金會主辦，其目的為推廣政府新南向政策的民間平臺，並促進台灣與新南向國家的民間交流。

凱拉許．沙提雅提（Kailash Satyarthi）是「挽救童年運動」（Bachpan Bachao Andolan, BBA）的創辦者，進行解救印度奴隸童工運動已經30多年的他，提供失學的兒童基本教育，至今已成功營救近9萬名印度童工，2014年與來自巴基斯坦的馬拉拉‧優薩福扎伊（Malala Yousafzai）共同獲得諾貝爾和平獎。