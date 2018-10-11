慶祝高雄鐵路地下化 　台鐵推出多項好康優惠活動

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）「高雄鐵路地下化工程」將於三天後也就是10月14日完工通車，沿線10個新車站同時啟用，為慶祝這個深具意義的日子，台灣鐵路局宣布推出多項優惠活動，邀請民眾共襄盛舉：

一、為方便民眾至地下化沿線10個新車站參觀，台鐵局自通車啟用日10月14日至12月31日，於高雄、新左營、鳳山3站發售新左營=鳳山一日乘車券(如上圖)，票價全票42元、半票22元，購買當日可於該區間不限車種、不限次數搭乘。

此外啟用首週(10月14日至10月21日)，更推出優惠票價全票30元、半票15元，民眾可以多多利用。

二、通車啟用日當天，於高雄新站地下一樓川堂大廳發售「十全十美便捷高雄」紀念套票(限量2,000套)，套票內含新左營=鳳山一日乘車劵1張、左營(舊埕)-鳳山指定區間名片式車票1張，新增6站名片式月台票各1張及高雄、美術館站薄紙式月臺票各1張，共計10張紀念車票(附件2)，象徵高雄鐵路地下化十全十美，每套售價399元，每人每次限購2套。

凡購買紀念套票1套，即贈送電子票證紀念套票1套(內含一卡通、悠遊卡、愛金卡、有錢卡)，物超所值深具收藏價值。

圖片來源:台鐵官網

三、結合高雄地區軌道建設，台鐵局特與高雄捷運公司合作推出「雙鐵一日券」，內含高捷一日票及台鐵一日乘車券，優惠價只要125元。旅客持票可在一日內於高捷營運範圍及台鐵新左營至鳳山站間任意搭乘。

另高捷公司發行「一卡通紀念票卡組」，結合上述兩張一日券，一組售價只要230元整，只在高捷商品館發售。雙鐵合作活動期間自10月14日起至12月31日止。

四、為活絡鐵路地下化周邊商圈，由高雄商圈總會印製活動DM，放置於地下化車站供民眾免費索取，民眾可持DM至登載商家消費即享有優惠。

另高雄國立科學工藝博物館亦與台鐵局合作推出「搭火車遊科工」方案，凡出示一日乘車券或台鐵乘車票到達站為高雄地下化10個車站者，即享有入館門票優惠。

五、台鐵局於啟用日10月14日當天推出特色便當及特惠活動，在高雄新站販賣台購買台鐵商品及便當享有8折優惠。

詳情可參考以下表格 (資料來源: 台鐵官網)

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