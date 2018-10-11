上櫃公司前三季營收成長9.1%表現亮眼

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）櫃買中心表示，截止今（11）日下午3點，已有748家上櫃公司公告9月自結營收概況。已公告之上櫃公司累計9月底止營收合計16,413億元，較106年同期增加1,367億元增幅9.1%，顯示整體上櫃公司營收持續成長中。

櫃買中心指出，經統計與去年同期比較成長金額前三大之產業，其中半導體產業成長12％、電子零組件成長11％與電腦及週邊設備業成長16％，顯現相關產業仍為成長趨勢。

另櫃買中心統計全體上櫃公司107年上半年稅前淨利903億元，較去年同期增加276億元，增加幅度為44%。獲利成長之主要產業為半導體業增加139億元、電子零組件業增加58億元及生技醫療業增加22億元。在每股盈餘(EPS)方面，櫃買中心統計上櫃公司107年第2季EPS，超過10元之公司達10家(半導體業有4家)， EPS 5元以上未達10元的公司計27家(半導體業有3家)，EPS 2元以上未達5元之獲利公司計97家，整體獲利上櫃公司共計540家，占全體上櫃公司的72%， 顯示上櫃公司整體獲利持續成長，基本面穩健。

根據台灣經濟研究院9月13日出具之半導體業現況與展望之報告，受惠於隨著物聯網、汽車電子、高速運算(包括人工智慧(AI)、虛擬貨幣挖礦等)領域商機不斷擴大，2018~2019年我國半導體業產值成長力道將呈現持續擴張的局面，並預計2020年可順利突破3兆億元的規模，我國科技部亦於本年6月提出半導體射月計畫，目標在2022年讓台灣成為AI大國。上述發展之關鍵應用仍仰賴半導體的技術，亦會帶動電子產業發展，提升電子產業之附加價值。