富邦金控前9月自結稅後淨利500.08億元　每股盈餘4.74元

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）富邦金控11日公布9月自結稅後淨利29.04億元，累計今年前 9月稅後淨利500.08億元，突破500億元大關， 較去年同期成長13%，每股盈餘(EPS)為4.74元。

子公司富邦人壽 由於良好的承保表現及投資績效所帶動，累計前9月稅後淨利309 .54億元，較去年同期成長14%，9月稅後淨利15.8億元。今年前9月初年度保費收入（ First Year Premium）達1,390億元，總保費收入（Total Premium）為4,043億元，分別較去年同期成長3%、4 %。

台北富邦銀行部份， 受惠於淨利息收益維持良好成長動能，累計前9月稅後淨利152. 63億元，較去年同期成長12%，9月稅後淨利11.89億元。北富銀資產品質維持穩健，20 18年9月底逾放比率為0.19%，備抵呆帳覆蓋率為694%。

富邦產險2018年9月稅後淨利1.64億元，累計前9月稅後淨 利36.77億元，較去年同期成長27%。 富邦產險承保業務及投資績效均維持穩健， 簽單保費收入較去年同期成長6%。

富邦證券2018年9月稅後淨利655萬元， 主要受到市場波動及股利收入認列旺季已過之影響。 經紀業務成長動能維持穩健，帶動前9月稅後淨利達21.96億元 ，較去年同期成長28%。