富邦金控前9月自結稅後淨利500.08億元　每股盈餘4.74元

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）富邦金控11日公布9月自結稅後淨利29.04億元，累計今年前9月稅後淨利500.08億元，突破500億元大關，較去年同期成長13%，每股盈餘(EPS)為4.74元。
子公司富邦人壽由於良好的承保表現及投資績效所帶動，累計前9月稅後淨利309.54億元，較去年同期成長14%，9月稅後淨利15.8億元。今年前9月初年度保費收入（First Year Premium）達1,390億元，總保費收入（Total Premium）為4,043億元，分別較去年同期成長3%、4%。
台北富邦銀行部份，受惠於淨利息收益維持良好成長動能，累計前9月稅後淨利152.63億元，較去年同期成長12%，9月稅後淨利11.89億元。北富銀資產品質維持穩健，2018年9月底逾放比率為0.19%，備抵呆帳覆蓋率為694%。
富邦產險2018年9月稅後淨利1.64億元，累計前9月稅後淨利36.77億元，較去年同期成長27%。富邦產險承保業務及投資績效均維持穩健，簽單保費收入較去年同期成長6%。
富邦證券2018年9月稅後淨利655萬元，主要受到市場波動及股利收入認列旺季已過之影響。經紀業務成長動能維持穩健，帶動前9月稅後淨利達21.96億元，較去年同期成長28%。