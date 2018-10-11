【快訊】俄羅斯太空船升空失敗緊急迫降　恐將「硬著陸」

（台灣英文新聞／宇妍 綜合外電報導）根據最新外電報導，救援人員空降到太空船迫降地點後，已經發現兩名太空人，他們情況良好，也不需要送醫治療。

不過為了保險起見，兩人還是要進行健康檢查。NASA也在官方推特PO出兩人的最新照片。

.@AstroHague and Alexey Ovchinin are seen in Dzhezkazgan, Kazakhstan. They are in good condition following their safe landing on Earth after a Soyuz booster failure after launch earlier. Latest updates: https://t.co/mzKW5uV4hS https://t.co/tYPIKUTQI6 — NASA (@NASA) October 11, 2018

以下是稍早報導

（台灣英文新聞／宇妍 綜合外電報導）一枚載有俄羅斯和美國兩名太空人的聯合號（Soyuz)太空船，今(11)日發射升空，準備前往國際太空站，不料發生意外緊急迫降。

外電報導指出，太空船在台灣時間今天中午從哈薩克拜科努爾太空發射場(Baikonur Cosmodrome)發射升空後，火箭助推器(booster rocket)出現故障，未能順利進入軌道，因而採取緊急迫降行動。

美國CNN最新消息指出，兩名太空人已經平安返回地面，搜救人員已和他們連絡上，目前正迅速趕往太空船降落的地點搜救。美國NASA TV報導，這應該是一次硬著陸(hard landing)。

太空船上的兩名太空人分別是美國籍的海格(Nick Hague)與俄羅斯的歐夫齊寧(Alexey Ovchinin) 。