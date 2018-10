【快訊】俄羅斯太空船升空失敗緊急迫降　恐將「硬著陸」

(台灣英文新聞/宇妍 綜合外電報導)根據最新外電報導,救援人員空降到太空船迫降地點後,已經發現兩名太空人,他們情況良好,也不需要送醫治療。

不過為了保險起見,兩人還是要進行健康檢查。NASA也在官方推特PO出兩人的最新照片。

.@AstroHague and Alexey Ovchinin are seen in Dzhezkazgan, Kazakhstan. They are in good condition following their safe landing on Earth after a Soyuz booster failure after launch earlier. Latest updates: https://t.co/mzKW5uV4hS https://t.co/tYPIKUTQI6