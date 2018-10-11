三代傳承牛肉麵店遭踢爆酸菜用腳踩 豆干發霉照常販售

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）台中一間以眷村口味聞名、標榜三代傳承的「小外省麵食館」，遭爆料酸菜炒製前，員工竟穿鞋用腳踩擠出水分，就連豆干發霉、出現黏液了，仍清洗後照樣滷製。台中市食藥安全處接獲檢舉兩度到場稽查，查獲發霉的豆干和3款過期飲料用香料，今天依法開罰6萬。

蘋果日報接獲讀者投訴，麵食館為了瀝乾牛肉麵用的酸菜，竟然直接將裝滿酸菜的塑膠籃擺在地上，表面鋪上透明塑膠紙後，讓員工直接穿鞋用腳踩踏，將酸菜的水分擠出。另外，店內有發霉的小豆乾，黑色的大豆乾表面已經產生黏液，老闆竟都要員工清洗後直接滷製。

對此，自由時報報導，小外省麵食館老闆陳永康說，有1次用腳踩酸菜可能是因為含水度過高，才用腳踩比較好擠乾水份，不過強調沒有要求員工用腳踩；並說，小豆干是沒放冷凍庫才會發霉、大豆干出現黏液是正常的，過期的食材也已丟棄。

報導中提到，食藥安全處食品產製組長陳志銘表示，9月19日前往稽查，沒有看見用腳踩酸菜的情形，不過有發現發霉豆乾、過期黑糖、蔓越莓、綠茶等的香料，業者當時出示採購單說豆干17日才買，因沒有放進冷凍庫才發霉，要求業者限期改善，過期香料部分則將依《食安法》開罰；本月3日因為再度接獲檢舉，再次前往稽查，此次未發現過期食材。