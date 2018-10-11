遺產共有莫侵權　動支被繼承人帳戶謹記風險

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）很多人擔心過世後帳戶會被凍結，會在凍結前的空窗期內做「 小動作」，然而金融專家提醒，一旦事後有人查帳，一切都將無所遁形， 交易明細表成為庭上證物。

自繼承開始時，繼承人承受被繼承人財產上一切權利、義務， 當繼承人有數人時，在分割遺產前， 各繼承人對於遺產全部為公同共有，在無有效遺囑時， 遺產之法律行為應由「全體繼承人」為之。換言之， 遺產由全體繼承人完成協議分割後，方能動支。

有繼承人聲稱，其動支行為係由被繼承人所託付， 全權為其管理資產並支付身後開銷，因此才會取得印章和得知密碼。 即便如此，之前可以不代表過世後仍持續， 人死亡後權利能力即消滅，不得為任何法律行為之主體， 無從再授權他人為其處分財產或使用其提款卡。

換以遺產管理的角度解釋可以通嗎？ 怕帳戶凍結期間投資標的價值波動而賣出， 或領出款項係供繳交住院醫療費、喪葬費用或預留家庭生活開銷， 無私利意圖。報章揭露諸多法案判決：「領亡夫存款， 再婚婦被他前婚子女告」、「母女提款，親生兒子提告」， 以問心無愧回應遺產官司，侵占罪或許可免， 但非法取財之偽造私文書或詐欺罪等刑事責任恐仍上身。

富邦證券專家團隊協理陳秋蘭提醒，遺產必須由全體繼承人完成協議分割後，才能動支， 繼承人切勿便宜行事； 而金融從業人員面對客戶需求務必謹守工作規範， 避免導致自身或任職機構違反規定。

富邦證券專家團隊協理陳秋蘭表示，對金融機構而言， 因未能即時掌握客戶狀況， 系統註記前的空窗期未能限制帳戶的交易使用。但知悉後， 依相關法令，除了存款餘額在20萬元以下之帳戶， 遺產繼承時皆應檢核稅款繳清證明書， 或核定免稅證明書或不計入遺產總額證明書， 或同意移轉證明書之副本；違反者，其屬民營事業，處15,000 元以下之罰鍰。又遺產稅未繳清前，不得分割遺產、 交付遺贈或辦理移轉登記，對於違反規定影響稅捐徵收者， 可處一年以下有期徒刑。 第一線的金融從業人員除了提醒客戶相關規定及風險外， 應避免不當建議導致自身或任職機構違反規定。