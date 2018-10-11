中華電信行動通信分公司通過國際級職業安全衛生管理驗證

（PR）中華電信行動通信分公司(以下稱行通分公司)於今(11) 日榮獲國際標準制定權威及驗證機構BSI英國標準協會頒發「 ISO 45001職業安全衛生管理」驗證證書， 這也是行通分公司繼通過OHSAS 18001及TOSHMS兩大職安衛管理系統雙驗證後， 再度成為國內第一家獲得國際驗證的行動通信業者。 此次獲證機構包含了行通分公司及所屬台北、台中、高雄營運處。 獲得這項最新國際職安衛管理驗證， 再次證明中華電信不僅重視客戶感受， 對員工工作環境的照護也不遺餘力。

ISO 45001職業安全衛生管理系統標準， 是維護工作場所職業健康與安全的重要流程管理工具， 管理範圍不僅企業內部，更包含供應鏈相關合作夥伴， 可有效減少傷害，維護所有工作者的健康與安全。

行通分公司總經理陳明仕表示：「中華電信努力投入網路建設， 已獲得國際行動網路測速權威機構OpenSignal及Spee dtest頒發雙料冠軍的殊榮；同時亦積極打造安全、 健康與友善的工作環境。 今年3月導入全球最新的ISO45001職業安全衛生管理系統， 於9月通過驗證，這是中華電信身為產業領頭羊所必須堅持做到的。 」

中華電信自始即積極推動職業安全，落實自護制度， 並自95年導入OHSAS 18001及TOSHMS兩大職安衛管理系統並通過驗證。 今年又獲頒最新國際ISO 45001驗證通過，經由教育訓練、管理程序修訂、 內部稽核管理、現場勘測，並由外部專業標準機構BSI驗證通過， 完整落實企業職安衛管理。另外，每年實施員工健康檢查、 EAP員工協助方案、健康講座、員工健行、 旅遊及體育比賽等健康促進活動， 並聘請專業醫師及健康管理師提供員工健康諮詢， 建構全方位的員工照顧措施。

由中華電信自行開發的職安衛M化管理工具—「安全e點靈APP」 ，讓員工、合作廠商於作業現場直接透過手機APP， 進行危害告知、作業申請、遠端不預警抽查，即時的安全檢核， 不受空間限制，讓安全衛生管理邁向雲端化、無紙化、 即時化與有效性。該項M化管理工具， 亦於106年榮獲台北市勞動局頒發「台北市勞動安全創意獎」， 並推廣予國內企業，協助企業導入M化安全衛生管理， 技術資源共享，也再次展現中華電信善盡企業社會責任的美意。