中華電信行動通信分公司通過國際級職業安全衛生管理驗證

（PR）中華電信行動通信分公司(以下稱行通分公司)於今(11)日榮獲國際標準制定權威及驗證機構BSI英國標準協會頒發「ISO 45001職業安全衛生管理」驗證證書，這也是行通分公司繼通過OHSAS 18001及TOSHMS兩大職安衛管理系統雙驗證後，再度成為國內第一家獲得國際驗證的行動通信業者。此次獲證機構包含了行通分公司及所屬台北、台中、高雄營運處。獲得這項最新國際職安衛管理驗證，再次證明中華電信不僅重視客戶感受，對員工工作環境的照護也不遺餘力。
ISO 45001職業安全衛生管理系統標準，是維護工作場所職業健康與安全的重要流程管理工具，管理範圍不僅企業內部，更包含供應鏈相關合作夥伴，可有效減少傷害，維護所有工作者的健康與安全。
行通分公司總經理陳明仕表示：「中華電信努力投入網路建設，已獲得國際行動網路測速權威機構OpenSignal及Speedtest頒發雙料冠軍的殊榮；同時亦積極打造安全、健康與友善的工作環境。今年3月導入全球最新的ISO45001職業安全衛生管理系統，於9月通過驗證，這是中華電信身為產業領頭羊所必須堅持做到的。」
中華電信自始即積極推動職業安全，落實自護制度，並自95年導入OHSAS 18001及TOSHMS兩大職安衛管理系統並通過驗證。今年又獲頒最新國際ISO 45001驗證通過，經由教育訓練、管理程序修訂、內部稽核管理、現場勘測，並由外部專業標準機構BSI驗證通過，完整落實企業職安衛管理。另外，每年實施員工健康檢查、EAP員工協助方案、健康講座、員工健行、旅遊及體育比賽等健康促進活動，並聘請專業醫師及健康管理師提供員工健康諮詢，建構全方位的員工照顧措施。
由中華電信自行開發的職安衛M化管理工具—「安全e點靈APP」，讓員工、合作廠商於作業現場直接透過手機APP，進行危害告知、作業申請、遠端不預警抽查，即時的安全檢核，不受空間限制，讓安全衛生管理邁向雲端化、無紙化、即時化與有效性。該項M化管理工具，亦於106年榮獲台北市勞動局頒發「台北市勞動安全創意獎」，並推廣予國內企業，協助企業導入M化安全衛生管理，技術資源共享，也再次展現中華電信善盡企業社會責任的美意。