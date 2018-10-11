中國勢力擴張南美　阿布鐸：不屈服於限制或壓力

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺北報導）正在臺進行國是訪問的南美洲友邦巴拉圭總統阿布鐸今（11）日在媒體茶敘中，強調巴拉圭是臺灣在南美洲地區非常忠誠的朋友，巴國希望跟每個國家往來，但不會犧牲友邦。

今年8月就任的阿布鐸（Mario Abdo Benítez）總統，上任不到兩個月就來臺進行國是訪問，充分展現臺巴邦誼。除了昨（10）日出席我國國慶慶典及酒會，阿布鐸總統也受邀觀摩週二（9）在桃園基地舉行的戰備演練。

被問及中國不斷在拉丁美洲擴張勢力的同時，巴拉圭政府要如何抵抗北京的利誘及壓力，阿布鐸總統表示，巴拉圭會積極參與區域及全球的整合，並以開放的態度和全世界交朋友，「巴拉圭身為主權國家，非常尊重每個國家對主權的申張及選擇朋友的權利，也希望每個國家都尊重巴拉圭的人民跟政府」，不會屈服於外來力量的限制或壓力。

阿布鐸總統指出，「巴拉圭永遠都會是臺灣在南美洲地區非常忠誠的朋友」，巴拉圭與臺灣有長達61年的邦交關係，未來希望透過兩國更積極的發展雙邊策略夥伴關係，並讓人民成為最大的受益者。

阿布鐸總統進一步指出，臺巴兩國在經濟上具有高度互補性，巴拉圭位處於南美洲心臟地帶，希望成為臺灣進軍南美共同市場的平臺。此外，不論是巴拉圭的糧食作為主要的出口產品，或是臺灣在科技領域上的發展，都可以促使雙方合作，進而兩國的連結更加緊密。

阿布鐸總統也鼓勵臺商到巴拉圭投資，表示巴國土地面積為臺灣的11倍，卻只有700萬人口，具有充分資源，且政府提供完善的法律保障及租稅制度等，相信臺商赴巴國投資經商，會更嘉惠兩國的關係。

阿布鐸的夫人席凡娜（Silvana López Moreira de Abdo）也一同參與此次媒體茶敘，使得現場氣氛輕鬆不少。阿布鐸總統也開玩笑說，這幾天因為媒體的報導，使得他們夫妻倆在臺灣的知名度提升不少，許多民眾在路上看到他們都想要合照，也讓他們感受到臺灣人民的熱情。

► 巴拉圭總統阿布鐸的夫人席凡娜11日一同參與媒體茶敘，使得現場氣氛輕鬆不少（攝影：鄧佩儒）